خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : موحد در ابتدای این کتاب هدف از نگارش آن را "به دست دادن قاعده هایی برای نوشتن مقاله هایی که در کنار شعر و داستان اثر هنری شناخته می شوند" ندانسته و در عین حال تاکید کرده است که "در همه انواع مقاله ها، حتی مقاله های هنری اصلهایی هست که باید رعایت کرد. از این گذشته مقاله های علمی، تحقیقی و فلسفی را هم می توان با رعایت اصلها و دستورهایی، رغبت انگیز و خواندنی کرد و دست کم اینکه آنها را از نقصهای چشمگیری که دامنگیر اغلب مقاله های فارسی است در امان داشت".

نویسنده در بحثی با عنوان "آیا ما مقاله نویس داریم؟" به تفاوت مفهوم مقاله نویسی در ایران و غرب پرداخته و یادآور شده است که "مقاله نویسی به عنوان یک هنر در ایران هنوز چندان که باید نوع شناخته شده ای نیست و اینکه کیفیت مقاله نویسی هم پا به پای کمیت ان در ایران بالا رفته باشد محل تامل است".

این کتاب مشتمل بر دو بخش است که نویسنده در بخش نخست کوشیده به تعریف مقاله و گونه های متنوع آن، ساختار کلی مقالات، روشهای مقاله نویسی، مراحل آماده سازی مقاله و ... بپردازد.

این کتاب در بخش دوم نیز با مثالهایی به توصیف مقالات روایی، توصیفی، تعریفی، فلسفی، استدلال دیالکتیکی و ... پرداخته است.

موحد در نوشتن این رساله از راهنماهای مقاله نویسی که در اینترنت زیر مدخل essay writing وجود دارد بهره برده است.

چاپ نخست کتاب 224 صفحه ای "البته واضح و مبرهن است که ... (رساله ای در مقاله نویسی)" در شمارگان 2200 نسخه منتشر شده است.