اجرای "رویاهای خلیج فارس" دژاکام در جشنواره تئاتر فجر

این کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "رویاهای خلیج فارس" را به بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر ارائه داده‌ام که برگرفته از آئین‌ها و مناسک شرق است و محمد حاتمی، سیروس کهوری‌نژاد و یاسر خاسب بازیگران آن هستند. تنها بازیگر زن نمایش هنوز مشخص نشده و ایوب آقاخانی نیز دراماتورژی این اثر را بر عهده دارد.

وی درباره زمان شروع تمرین‌های "رویاهای خلیج فارس" گفت: من ابتدا باید به این باور برسم که برای خود، خانواده، گروه، مخاطب و تهیه‌کنندگان تئاتر مفید هستم تا بعد از آن به تمرین و تولید نمایش بپردازم. تمرین و تولید تئاتر و اجرای آن در دو شب یک جشنواره را برای خود و دیگران مفید نمی‌دانم و تنها در صورتی می‌توانم مفید باشم که نمایش را دو سه ماه اجرا کنم.

دژاکام با اشاره قوانین نادرست حاکم بر جشنواره‌های تئاتری اظهار داشت: به نظر من مجموعه قوانین تولید تئاتر مناسب نیست و قوانین تولید تئاتر برای جشنواره‌ها نیز از این امر مستثنی نیست. همه جشنواره‌ها از طریق فراخوان آثار خود را انتخاب می‌کنند. در حالی که کارگردان‌های حرفه‌ای و باسابقه تئاتر نباید در مسیر بازبینی و انتخاب قرار گیرند.

این فعال تئاتری ادامه داد: وقتی کسی که سابقه کار حرفه‌ای در تئاتر ندارد و تنها به دلیل ارائه متن یا طرح خوب در مرحله بارخوانی و بازبینی جشنواره پذیرفته می‌شود و کارگردان‌های حرفه‌ای باید مورد بازبینی قرار گیرند، روند تولید تئاتر درست شکل نمی‌گیرد. جشنواره‌ها می‌توانند بخش‌های مختلفی نظیر اولی‌ها، جوانان، نابغه‌ها و کارگردان‌های حرفه‌ای داشته باشند.

سرپرست گروه تئاتر ماهان مجموعه تئاتر شهر را تنها فضای اجرای تئاتر ندانست و فضاهای مختلف را در صورت فراهم شدن امکانات اولیه نظیر جایگاه تماشاگر، نظافت و بهداشت، ایجاد شرایط صدایی برای اجرای تئاتر و اطلاع‌رسانی مناسب، مکانی مناسب برای تئاتر ذکر کرد که هنرمندان مختلف تئاتر می‌توانند به اجرای آثار خود در این مکان‌ها بپردازند.

دژاکام مشکل تئاتر را تنها بودجه و افزایش آن ندانست و گفت: می‌توان با برنامه‌ای دو سه ساله قانونی را بنا کرد که در آن کلیه آثار شرکت‌کننده در جشنواره‌های مختلف بتوانند در طول سال در مکان‌های مختلف اجرای عمومی داشته باشند. اگر تئاترها خوب هستند باید اجرا شوند و اگر کیفیت مناسب ندارند، باید از همان لحظه تولید از شکل‌گیری آثار بی‌کیفیت جلوگیری کرد.

دژاکام نمایش "امپراتور و آنجلو" نوشته ایوب آقاخانی را در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه برد که این نمایش جایزه بهترین نمایشنامه جشنواره از آن خود کرد.