13 میلیارد دلار کمک به عراق هدر رفته یا دزدیده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، "سلام ادهوب" یکی از بازرسان پیشین بلندپایه عراقی خطاب به کمیته سیاست دموکراتیک سنای آمریکا گفت که به بسیاری از پروژه ها نیازی نبوده و بسیاری از این پروژه ها هم هرگز ساخته نشده است.

وی افزود: میلیاردها دلار آمریکایی که برای این پروژه ها پرداخت شده، اکنون وجود ندارد.

ادهوب تصریح کرد: گزارشی که برای "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و دیگر مقامهای عالی رتبه این کشور فرستاده شد، هرگز منتشر نشد، زیرا هیچ کس توجهی به انجام تحقیقات در چنین مواردی نداشت.



به گفته وی، بسیاری از بازرسان نگران سلامت خود بودند، زیرا 32 نفر از این افراد کشته شده اند.

به جز ادهوب، دو نفر دیگر نیز روز گذشته در برابر این کمیته سنای آمریکا شهادت دادند. "عباس مهدی" یکی دیگر از مقامهای پیشین عراق به فساد گسترده در کشورش اشاره کرد .

یک مقام عراقی- آمریکایی که به مدت پنج سال مشاور ارشد مقامهای وزارت دفاع و خارجه در عراق بوده از یک مکان نامعلوم و از طریق ویدئو شهادت داد. وی گفت که نگران سلامت خود است. این مقام به دزدی نفت برای فروش در بازار سیاه اشاره کرد.