به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد "پرتقال کوکی" که از فیلمهای مطرح دهه 1970 بود در جشنواره ساوانا امسال در کنار مستند "هیچگاه عذرخواهی نکن" مکداول به نمایش درمیآید. فیلم درباره لینزی اندرسن بازیگر و فیلمساز بریتانیایی است که مکداول در چند پروژه از جمله "اگر ..." با او همکاری کرد.
مکداول متولد 1943 در لیدز انگلستان بیش از 40 سال است به عنوان بازیگر در تلویزیون و سینما فعالیت میکند و حدود 170 اثر در کارنامه دارد. "آدمهای گربهنما"، "بیمارستان بریتانیا"، "رعد آبی رنگ"، "سفر ستارهای: نسلها" و "گروه باله" از فیلمهای مطرح اوست.
از برندگان قبلی جایزه یک عمر دستاورد جشنواره ساوانا میتوان به پیتر اوتول، ونسا ردگریو، سیدنی لومت، تامی لی جونز، سیدنی پولاک، جین فاندا، میلوش فورمن، آرتور پن، جیمز آیوری، استنلی دانن و ... اشاره کرد. پیتر بارت سردبیر روزنامه ورایتی نیز امسال در جشنواره فیلم ساوانا یک جایزه افتخاری دریافت میکند.
"نیویورک، جزء به کل" چارلی کافمن، "خیلی وقت است دوستت دارم" فیلیپ کلودل، "پسری با پیژامه راهراه" مارک هرمن و "کلاس" لورن کانته از فیلمهایی هستند که در جشنواره امسال به نمایش درمیآیند.
جشنواره ساوانا با مدیریت دانشکده هنر و طراحی از 25 اکتبر تا اول نوامبر (چهار تا 11 آبان) در ساوانا در ایالت جرجیا آمریکا برگزار میشود.
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