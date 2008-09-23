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۲ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سازمان تربیت بدنی دخالتی در جذب اسپانسر استقلال و پرسپولیس ندارد

سازمان تربیت بدنی دخالتی در جذب اسپانسر استقلال و پرسپولیس ندارد

سخنگوی سازمان تریبت بدنی گفت: سازمان هیچ گونه دخالتی در جذب و مشخص کردن اسپانسر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ندارد و همه اختیارات را به هیئت مدیره این دو باشگاه واگذار کرده است.

محمد آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی امور مربوط به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به اعضای هیئت مدیره این باشگاه‌ها واگذار کرده و دخالتی در انتخاب حامی مالی برای این دو باشگاه ندارد.

حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، حامی مالی استقلال و پرسپولیس به زودی توسط اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه مشخص خواهد شد و سازمان تربیت بدنی هیچ گونه دخالتی در این امر ندارد.

طبق توافق صورت گرفته بین دو عضو هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس قرار است بزودی "بازار مبل ایران" به عنوان حامی مالی این دو باشگاه معرفی شود.

کد مطلب 754225

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