سازمان تربیت بدنی دخالتی در جذب اسپانسر استقلال و پرسپولیس ندارد

محمد آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی امور مربوط به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به اعضای هیئت مدیره این باشگاه‌ها واگذار کرده و دخالتی در انتخاب حامی مالی برای این دو باشگاه ندارد.

حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، حامی مالی استقلال و پرسپولیس به زودی توسط اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه مشخص خواهد شد و سازمان تربیت بدنی هیچ گونه دخالتی در این امر ندارد.

طبق توافق صورت گرفته بین دو عضو هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس قرار است بزودی "بازار مبل ایران" به عنوان حامی مالی این دو باشگاه معرفی شود.