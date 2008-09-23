نرم افزار اطلس دوران دفاع مقدس در کرج به بهره برداری رسید

معاون هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کار با صرف 320 نفرساعت کار تخصصی با هدف ارائه به مشتاقان، محققان، پژوهشگران و محققان انجام شده است.

حجت الاسلام مهدی کوهساری افزود: این DVD شامل سه هزار قطعه عکس نفیس و منتخب و نواحایی در قالب موضوعات دفاع مقدس است.

وی همچنین از طراحی نسخه دوم این نرم افزار اشاره و خاطرنشان کرد: این نسخه شامل اسناد و عکسهای نفیسی خواهد بود که در یکسال گذشته جمع آوری شده است.

این مسئول همچنین در خصوص فعالیتهای این معاونت یادآور شد: طرح فراخوان جمع آوری آثار و اسناد دفاع مقدس، طراحی و ساخت 11 کلیپ با موضوع دفاع مقدس، طراحی و ساخت نماهنگ تشییع پیکر پنج شهید گمنام در کرج و ساخت نرم افزار شهید مهدی شرع پسند برای گوشیهای تلفن همراه ا زدیگر اقدامات این معاونت است.

علاقمندان جهت تهیه اطلس دفاع مقدس و دیگر محصولات فرهنگی می توانند با شماره تلفن 4605700 تماس حاصل نمایند همچنین این معاونت آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان است.