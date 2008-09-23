آخرین جلسه تمرینی تیم فوتبال سایپا امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدار برگشت تیم‌های سایپا و کوروچی ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا فردا در ورزشگاه MHSK - ارتش کوروچی - برگزار می شود.

تیم سایپا که در دیدار رفت به نتیجه تساوی 2 بر2 اکتفا کرد، ساعت 16 امروز (به وقت محلی) آخرین جلسه تمرینی خود را در زمین محل برگزاری مسابقه فردا انجام می دهد.

سایپا در شرایطی آماده برگزاری دیدار برگشت مقابل کوروچی ازبکستان می شود که بازیکنان این تیم از آمادگی بالایی برخوردار هستند و سرمربی آلمانی آنها نیز با امیدواری‌های زیاد نسبت به نتیجه به دست آمده در بازی فردا صحبت می کند.

این در حالیست که تمام مسئولان باشگاه کوروچی و همچنین تجار و بازرگانان تاشکند که با حمایت‌های مالی خود زمینه‌ساز حضور ریوالدو در تیم کوروچی شدند کمتر شانسی برای پیروزی سایپا در دیدار فردا قائل هستند.