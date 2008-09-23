11 چاه آب شرب در استان مرکزی حفر می شود

عبدالرضا خلیلی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حفاری 11 حلقه چاه آب در شهرهای خمین، اراک، سنجان، توره، ساوه، مامونیه، داودآباد و هندودر با اعتباری بالغ بر دو هزار و 695 میلیون ریال آغاز شده است.

وی گفت: با توجه به خشکسالی اخیر و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به منظور ارتقای کیفیت آب شرب و پاسخگویی نیازهای آبی آینده شهرهای زیر پوشش این شرکت این حفاری ها آغاز شده است.

خلیلی با اشاره به اینکه ضرورت افزایش توان تامین آب محسوس بوده، تصریح کرد: همچنین مجوز حفاری پنج حلقه چاه آب دیگر نیز در شهرهای خمین، نراق، ساوه و مامونیه در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها به منظور افزایش ظرفیت تامین و توزیع آب بوده و پس از بهره‌برداری از آب این چاه‌ها کیفیت و کمیت آب شهرها بهبود خواهد یافت.

