11 چاه آب شرب در استان مرکزی حفر می شود

عبدالرضا خلیلی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حفاری 11 حلقه چاه آب در شهرهای خمین، اراک، سنجان، توره، ساوه، مامونیه، داودآباد و هندودر با اعتباری بالغ بر دو هزار و 695 میلیون ریال آغاز شده است.
وی گفت: با توجه به خشکسالی اخیر و برنامهریزیهای صورت گرفته به منظور ارتقای کیفیت آب شرب و پاسخگویی نیازهای آبی آینده شهرهای زیر پوشش این شرکت این حفاری ها آغاز شده است.
خلیلی با اشاره به اینکه ضرورت افزایش توان تامین آب محسوس بوده، تصریح کرد: همچنین مجوز حفاری پنج حلقه چاه آب دیگر نیز در شهرهای خمین، نراق، ساوه و مامونیه در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: این طرحها به منظور افزایش ظرفیت تامین و توزیع آب بوده و پس از بهرهبرداری از آب این چاهها کیفیت و کمیت آب شهرها بهبود خواهد یافت.
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