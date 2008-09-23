فراخوان سازمان ها و نهادها به شرکت پرشور در راهیپمایی روز جهانی قدس -1

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت حامیان آزادی قدس شریف در بیانیه خود به این مناسبت تاکید کرده است: علیرغم همه تحرکات، دست اندازی ها و توطئه های پی در پی آمریکا، صهیونیسم و حامیان و دوستان جهانی و منطقه ای آنها در جهان اسلام، امواج آگاهی و بیداری در میان مسلمانان، به ویزه نسل جدید بشارتی است بر پایان تاریخ عمر نظام سلطه در جهان و زودگذر بودن پدیده ای سیاسی به نام اسرائیل در خاورمیانه.

جمعیت حامیان آزادی قدس شریف از همه مسلمانان جهان، به ویژه مردم مسلمان و فداکار ایران، دعوت می کند؛ لبیک به رهنمود های حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن اعلام تنفر و انزجار در برابر توطئه های استکباری علیه جهان اسلام به خصوص مسئله فلسطین و تجدید میثاق با آرمان آزادی قدس، اقتدار امت اسلام را در برابر آمریکا - صهیونیسم جهانی و حامیان و اقمار جهانی و منطقه ای آنها به نمایش بگذارند.

همچنین مرکز رسیدگی به امور مساجد در بیانیه خود به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس از ائمه جماعات خواسته است که در مساجد ضمن سخنرانی ها و نصایح و مواعظ با تاکید بر مواضع ضد صهیونیستی امام راحل و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای افکار عمومی را روشن و نسبت به حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی سرنوشت ساز و شرکت درنماز دشمن شکن جمعه اهتمام ورزند و ضمن برشمردن ثمرات و نتایج ارزشمند راهپیمایی اعتراض آمیز روز قدس، اعمال خشن و وحشیانه اسرائیل غاصب و سیاست خصمانه حامیان اشغالگران قدس شریف به ویژه شیطان بزرگ (آمریکای جنایتکار) را بازگو و به پیامدهای اسفبار رفتار ضد اسلامی و انسانی اسرائیل خون خوار درابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن بپردازند.

این مرکز از جمیع آحاد ملت رشید ایران اسلامی به منظور حضور در راهپیمایی روز قدس و نماز دشمن شکن جمعه دعوت به عمل می آورد و امیدوار است که سایر ملل مسلمان نیز با تاسی و پیروی از ولی امر مسلمین به طور همزمان راهپیمایی این روز را به طور باشکوهی که بیانگر عظمت اسلام و مسلمین وذلت دشمنان آنان باشد، برگزار نمایند.

همچنین جامعه اسلامی کارگران در بیانیه خود آورده است: جامعه اسلامی کارگران با گرامیداشت روز جهانی قدس ضمن آرزوی رهایی بیت المقدس و با پیروی ازمنویات امام راحل (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری همگام و همراه با ملت مسلمان و هوشیار کشورمان در راهپیمایی روز جهانی قدس فعالانه و پرشور شرکت کرده و همه کارگران عزیز و زحمتکش ایران را به حضور گسترده در این راهپیمایی دعوت می نماید.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز با انتشار اطلاعیه ای ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت امیر المومنین علی (ع) و گرامیداشت روز جهانی قدس بار دیگر از امت آگاه و همیشه در صحنه ایران اسلامی برای شرکت گسترده در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس به منظور تبلور حماسه ای دیگر در تاریخ این مرز و بوم دعوت کرد.

همچنین سازمان بسیج فرهنگیان به مناسبت فرا رسیدن روز قدس در بیانیه ای تاکید کرد که این سازمان، فرهنگیان مسلمان و آزاد جهان به ویژه جامعه فرهنگیان ایران را به زنده نگه داشتن آرمان های فلسطین تحت رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم دشمن شکن روز قدس فرا می خواند و بار دیگر با فرا رسیدن روز قدس ما فرهنگیان بسیجی همراه با ملت بزرگ ایران دوشادوش دیگر ملل اسلامی به صحنه خواهیم آمد تا در این روز تحت لوای الله اکبر و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی خود را برای مبارزه با ظلم و فساد در فلسطین اشغالی، اعلام نماییم.