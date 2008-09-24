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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۷

معیریان برای "احضارشدگان" آنونس ساخت

معیریان برای "احضارشدگان" آنونس ساخت

آرش معیریان ساخت آنونس فیلم سینمایی "احضارشدگان" را به پایان رساند که آبان‌ماه روی پرده سینماها می‌رود.

کارگردان "احضارشدگان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در ژانر وحشت ساخته شده و من در آنونس سعی کردم این ویژگی‌ها را در نظر بگیرم. آنونس "احضارشدگان" نخستین آنونسی است که در بیننده ایجاد ترس می‌کند و توهم ترس به وجود نمی‌آورد.

معیریان در ادامه افزود: در سینمای ایران آنونس‌هایی که برای فیلم‌های ترسناک ساخته می‌شوند فقط بیننده را در فضایی تبلیغی قرار می‌دهند و انتظار ترس را در او به وجود می‌آورند. اما من سعی کردم آنونس را طوری بسازم که بیننده واقعا بترسد.

نمایش عمومی "احضارشدگان" که پیشتر در جشنواره بیست و ششم فجر روی پرده رفته از ماه آینده پس از "کنعان" در گروه سینما آزادی آغاز می‌شود. شهرام حقیقت‌دوست، مهدی سلوکی، فرهاد قائمیان و زیبا بروفه بازیگران و محمد خزاعی تهیه‌کننده آن هستند.

کد مطلب 754277

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