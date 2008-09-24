معیریان برای "احضارشدگان" آنونس ساخت

کارگردان "احضارشدگان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در ژانر وحشت ساخته شده و من در آنونس سعی کردم این ویژگی‌ها را در نظر بگیرم. آنونس "احضارشدگان" نخستین آنونسی است که در بیننده ایجاد ترس می‌کند و توهم ترس به وجود نمی‌آورد.

معیریان در ادامه افزود: در سینمای ایران آنونس‌هایی که برای فیلم‌های ترسناک ساخته می‌شوند فقط بیننده را در فضایی تبلیغی قرار می‌دهند و انتظار ترس را در او به وجود می‌آورند. اما من سعی کردم آنونس را طوری بسازم که بیننده واقعا بترسد.

نمایش عمومی "احضارشدگان" که پیشتر در جشنواره بیست و ششم فجر روی پرده رفته از ماه آینده پس از "کنعان" در گروه سینما آزادی آغاز می‌شود. شهرام حقیقت‌دوست، مهدی سلوکی، فرهاد قائمیان و زیبا بروفه بازیگران و محمد خزاعی تهیه‌کننده آن هستند.