معیریان برای "احضارشدگان" آنونس ساخت

کارگردان "احضارشدگان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در ژانر وحشت ساخته شده و من در آنونس سعی کردم این ویژگیها را در نظر بگیرم. آنونس "احضارشدگان" نخستین آنونسی است که در بیننده ایجاد ترس میکند و توهم ترس به وجود نمیآورد.
معیریان در ادامه افزود: در سینمای ایران آنونسهایی که برای فیلمهای ترسناک ساخته میشوند فقط بیننده را در فضایی تبلیغی قرار میدهند و انتظار ترس را در او به وجود میآورند. اما من سعی کردم آنونس را طوری بسازم که بیننده واقعا بترسد.
نمایش عمومی "احضارشدگان" که پیشتر در جشنواره بیست و ششم فجر روی پرده رفته از ماه آینده پس از "کنعان" در گروه سینما آزادی آغاز میشود. شهرام حقیقتدوست، مهدی سلوکی، فرهاد قائمیان و زیبا بروفه بازیگران و محمد خزاعی تهیهکننده آن هستند.
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