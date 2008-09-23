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۲ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

کاساوتیس زندگی فیتزجرالد را به فیلم تبدیل می‌کند

کاساوتیس زندگی فیتزجرالد را به فیلم تبدیل می‌کند

نیک کاساوتیس برای کارگردانی فیلم سینمایی "زیبا و اهل جهنم" قرارداد امضا کرد که درباره اف. اسکات فیتزجرالد نویسنده و رمان‌نویس معروف آمریکایی و همسر او زلدا سیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد کاساوتیس برای نقش زلدا، کایرا نایتلی بازیگر "دزدان دریایی کارائیب" را در نظر دارد. ارتباط جنجالی فیتز جرالد و زلدا در دهه 1920 و نامزدی و ازدواج آنها باعث شد این دو مدت‌ها در صدر اخبار باشند و به نمادهای "عصر جاز" تبدیل شوند.

فیتزجرالد از این ارتباط به عنوان دستمایه‌ای برای رمان‌های خود استفاده کرد. زلدا نیز که دختر یک قاضی بود بسیار تلاش کرد برای خود هویت هنری پیدا کند، اما در نهایت از یک آسایشگاه سر درآورد. اف. اسکات فیتزجرالد (1940- 1896) از نویسنده‌های بزرگ قرن بیستم و خالق رمان معروف "گتسبی بزرگ" است.

فیلمنامه "زیبا و اهل جهنم" را هانا وگ نوشته و فیلمبرداری از آوریل سال 2009 آغاز می‌شود. کاساوتیس 49 ساله پسر جان کاساوتیس فیلمساز فقید آمریکایی است. او فیلم‌هایی چون "او بسیار دوست داشتنی است"، "جان کیو"، "دفتر یادداشت" و "سگ آلفا" را در کارنامه دارد.

نایتلی 23 ساله این روزها فیلم تاریخی "دوشس" را روی پرده سینماها دارد. "ابریشم"، "تاوان" و سه‌گانه "دزدان دریایی کارائیب" از دیگر فیلم‌های اوست.

کد مطلب 754294

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