به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که شامل 15 اثر نقاشی از این هنرمند است تا 16 مهر ساعت 10 تا 13 و 16 تا 20 برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی خیابان ولی عصر، بالاتر از نیایش، خیابان رحیمی، شماره 27 مراجعه کنند یا با شماره 22055629 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه نقاشی فریبا مصطفوی شنبه ششم مهرماه ساعت 17 تا 20 در نگارخانه کمالالدین بهزاد افتتاح میشود. این نمایشگاه تا 11 مهر ساعت 13 تا 20 برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پلاک 312-316 مراجعه کنند یا با شماره 88960453 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه صنایعدستی نسرین انصاری از اول تا 15 مهرماه ساعت 9 تا 15 در نگارخانه شیخ هادی برپاست. روابط عمومی منطقه 11 اعلام کرد در این نمایشگاه صنایعدستی از قبیل گلسازی، پتینه، شمعسازی، نما گرانیت و ... به نمایش درمیآید. علاقمندان هر روز به خیابان ولی عصر، خیابان شیخ هادی، نبش کوچه سخنور مراجعه کنند یا با 8-66498587 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه کاریکاتور محمد تبریزی از دوم تا 15 مهرماه در نگارخانه فرهنگسرای خاتم برپاست. در این نمایشگاه 30 اثر از این هنرمند به معرض نمایش درمیآید. علاقمندان میتوانند به نشانی یافتآباد، شهرک ولی عصر، انتهای خیابان حیدری جنوبی، خیابان پژاند، بوستان لواسانی، فرهنگسرای خاتم مراجعه کنند یا با شماره 7-66207065 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه نقاشی مامک حجازی جمعه پنجم مهرماه ساعت 17 تا 21 در نگارخانه مهروا افتتاح میشود. این نمایشگاه تا نهم مهرماه در همین ساعت برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، شماره 78 مراجعه کنند یا با شماره 7-88939046 تماس بگیرند.
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