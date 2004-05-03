به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجتبي آقايي دبير يازدهمين نمايشگاه مطبوعات ضمن بيان اين مطلب ، با تأكيد بر اينكه نقد كردن وظيفه اصلي مطبوعات است خاطر نشان كرد : بنا به گفته رئيس جمهور نقد قدرت ، رسالت مطبوعات كشور است ، بنابراين نقد مبتني بر اصالت و صداقت و به دور از هر گونه حب و بغض بايد مورد توجه قرار گيرد چرا كه بي ترديد مطبوعات چشم بيدار و گوش شنواي جامعه هستند .

آقايي به ساختار ضعيف مطبوعات كشور اشاره كرد و متذكر شد : سال گذشته طرحي پيشنهاد شد كه با اجراي آن گامي در جهت برطرف كردن ضعف هاي موجود در عرصه مطبوعات كشور برداشته خواهد شد بي ترديد دوره هاي آموزشي خبرنگاران در ارتقاء سطح دانش آنان مؤثر خواهد بود .

وي با اعلام اينكه يازدهمين نمايشگاه مطبوعات در فضايي به وسعت 14 هزار متر مربع و در قالب 5 سالن اصلي و 4 سالن براي نشست هاي جنبي برگزار مي شود ، گفت : خوشبختانه در نمايشگاه امسال 440 نشريه سراسري كشوري حضور دارند كه 44 روزنامه سراسري را شامل مي شوند .

به گفته آقايي تنها سه روزنامه كيهان ، جمهوري اسلامي و توسعه در اين نمايشگاه حضور ندارند .

وي يادآورشد : علاوه بر نشريات سراسري ، 26 خانه فرهنگ ، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 13 انجمن صنفي و مطبوعاتي و 8 خبرگزاري در نمايشگاه امسال شركت دارند .



کد مطلب 75431