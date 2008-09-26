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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

نعمت زاده به مهر اعلام کرد:

سرمایه گذاری 2 میلیارد یورویی در بخش محیط زیست پالایشگاهها

سرمایه گذاری 2 میلیارد یورویی در بخش محیط زیست پالایشگاهها

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران از سرمایه گذاری 2 میلیارد یورویی در بخش محیط زیست صنایع پالایشی ایران تا سال 2011 خبر داد و گفت: وزارت نفت سرمایه گذاری خارجی در بخش پالایشگاهی در کشورهای مالزی، اندونزی و سوریه را در دست اقدام دارد.

محمدرضا نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اولویت واگذاری پالایشگاههای کشور پس از پالایشگاه اصفهان را پالایشگاههای تبریز، بندرعباس و لاوان عنوان کرد وافزود: با اجرای طرحهای توسعه ای و ساخت پالایشگاههای جدید در کشور ظرفیت پالایش نفت خام ایران به سه میلیون و 300 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: تا سال 2012 میلادی بنزین 35 درصد فرآورده های نفتی تولیدی در پالایشگاههای کشور را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که در همین سال تولید گازوئیل پالایشگاههای کشور به 29 درصد خواهد رسید.

معاون وزیر نفت در خصوص خط لوله نکا-جاسک نیز یادآور شد: ساخت این خط لوله با طول 1560 کیلومتر و ظرفیت یک میلیون بشکه برای انتقال نفت خام کشورهای حاشیه خزر به ایران در دست اقدام است .

به گفته نعمت زاده سرمایه مورد نیاز برای این پروژه 2 میلیارد و 600 میلیون یورو پیش بینی شده است.

کد مطلب 754314

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