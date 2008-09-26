سرمایه گذاری 2 میلیارد یورویی در بخش محیط زیست پالایشگاهها

محمدرضا نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اولویت واگذاری پالایشگاههای کشور پس از پالایشگاه اصفهان را پالایشگاههای تبریز، بندرعباس و لاوان عنوان کرد وافزود: با اجرای طرحهای توسعه ای و ساخت پالایشگاههای جدید در کشور ظرفیت پالایش نفت خام ایران به سه میلیون و 300 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: تا سال 2012 میلادی بنزین 35 درصد فرآورده های نفتی تولیدی در پالایشگاههای کشور را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که در همین سال تولید گازوئیل پالایشگاههای کشور به 29 درصد خواهد رسید.

معاون وزیر نفت در خصوص خط لوله نکا-جاسک نیز یادآور شد: ساخت این خط لوله با طول 1560 کیلومتر و ظرفیت یک میلیون بشکه برای انتقال نفت خام کشورهای حاشیه خزر به ایران در دست اقدام است .

به گفته نعمت زاده سرمایه مورد نیاز برای این پروژه 2 میلیارد و 600 میلیون یورو پیش بینی شده است.