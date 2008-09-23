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۲ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

قضاوی در گفتگو با مهر:

من و مظاهری استعفا نکرده ایم / خواست مقامات دولت محترم است

من و مظاهری استعفا نکرده ایم / خواست مقامات دولت محترم است

قائم مقام بانک مرکزی گفت: من و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی از سمتهای خود استعفا نکرده ایم.

حسین قضاوی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه از قائم مقامی بانک مرکزی استعفا نکرده است، گفت: تا جایی که مطلع هستم رئیس کل بانک مرکزی نیز استعفا نکرده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: ولی به هر حال تصمیماتی که مقامات دولتی و مجمع بانک مرکزی اتخاذ کنند، تصمیماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مجمع بانک مرکزی بر جایگزینی محمود بهمنی به جای طهماسب تصمیم گرفته است، گفت: اطلاعات رسمی در این خصوص ندارم.

قضاوی در پایان در پاسخ به این سئوال که محتوای نامه ارسالی مظاهری به رئیس جمهوری چه بوده و آیا این نامه به منظور استعفای وی بوده است، تنها گفت: مظاهری استعفا نکرده است.

به گزارش مهر، محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی و حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی دو گزینه احتمالی جایگزینی طهماسب مظاهری به شمار می روند.

کد مطلب 754337

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