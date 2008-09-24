یافته های محقق ایرانی دانشگاه رجینا درباره تغییرات ساختاری دنیای وب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نیما سرشار از دانشگاه رجینای کانادا با همکاری گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس دریافته اند ساختار کلی صفحات وب در دنیای پر تحول اینترنت به سرعت تغییر یافته به طوری که بازه زمانی این تغییر از ماهها و سالها به هفته ها کاهش یافته است.

بر اساس این مطالعه تنها کمی بیش از نیمی از عام ترین صفحات اینترنتی که هم اکنون مورد استفاده کاربران اینترنتی قرار می گیرند، در فهرست مشابهی که مربوط به سال گذشته بوده است وجود داشته اند. این یافته ای است که می تواند تأکیدی جدی بر تغییرات ساختاری پایدار دنیای وب تلقی شود.

دکتر سرشار در بررسی اخیر خود به این نکته توجه کرد که چگونه استعداد، تجربه و تشخیص صفحات وب عمومیت یافتن کلی یک صفحه وب را تحت تأثیر قرار می دهد، جایی که عمومیت یافتن یک صفحه اینترنتی نه بر اساس شمار مشاهدات بلکه به واسطه لینکهای موجود در آن اندازه گیری می شود.

دکتر سرشار و تیم همراهش که نتایج این یافته جدید را در نشریه آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر کرده اند این انتظار را دارند که تجربه نقش کلیدی را در این میان ایفا کند.

به گفته این محقق ایرانی، تکامل ساختار صفحات وب فرآیندی است که به بازه زمانی هفته ها محدود می شود پس می توان متصور شد که در بازه زمانی یک تا دو سال ساختار کلی صفحات وب کاملا تغییر می کنند.

بر اساس یافته های این تحقیق عمومیت یافتن در اینترنت فرآیندی مشکل است اما تداوم عمومیت در دنیای وب کاری دشوارتر است.