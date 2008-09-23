قیمت انواع سکه 20 هزار تومان افزایش یافت

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با بیان اینکه این روزها با توجه به وضعیت بازار بورس نوسان قیمتها در بازار سکه زیاد است، تصریح کرد: اما قیمت طلا در بازار داخلی از ثبات برخوردار است و با توجه به اینکه هم اکنون در ایام سوگواری قرار داریم، بازار طلا و سکه زیاد داغ نیست.

معاون اتحادیه طلا و جواهر قیمت هر اونس طلای جهانی را امروز در حدود 900 دلار اعلام کرد و افزود: این در حالی است که قیمت هر اونس طلا که هفته گذشته در حدود 765 دلار بوده حدود 118 دلار افزایش یافته است.

وی قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی در بازار امروز تهران را 208 هزار تومان، قیمت هر قطعه نیم سکه را 105 هزارو 200 تومان، قیمت هر قطعه ربع سکه بهارآزادی را 53 هزارو 300 تومان اعلام کرد.

کشتی آرای همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 237 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت این نوع سکه در روز سه شنبه هفته گذشته حدود 188 هزارتومان بوده است.

وی ادامه داد: قیمت انواع سکه ها امروز نسبت به روز سه شنبه هفته گذشته حدود 20 هزار تومان افزایش داشته است.

معاون اتحادیه طلا و جواهرهمچنین قیمت هر مثقال طلای زرد 17 عیار را 90 هزار تومان، قیمت هر مثقال طلای 18 عیار را 95 هزارو 750 تومان و قیمت هر گرم طلای 18 عیار را 20 هزارو 780 تومان ذکر کرد.

به گزارش مهر، همچنین هر دلار امروز در بازار آزاد ارز تهران 962 هزار تومان و هر یورو نیز 1415 هزار تومان به فروش رفت.