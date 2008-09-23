امضای قرارداد گازی شرکت شل با بغداد به ارزش 4 میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت عراق روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: یک هیئت از شرکت شل روز گذشته وارد بغداد شدند و قراردادی را با دولت امضا کردند.

این بیانیه می افزاید: در این قرارداد سهم دولت 51 درصد و سهم شرکت شل 49 درصد در نظر گرفته شده است.

این قرارداد به استخراج روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز توسط شرکت شل مربوط می شود.

شرکت شل همچنین در بغداد و بصره دفتر باز می کند.

در این بیانیه، به مدت و ارزش قرارداد اشاره ای نشده است اما برخی منابع ارزش آن را حدود چهار میلیارد دلار ارزیابی کردند.

شل در سال 1970 میلادی پس از ملی شدن صنعت نفت و گاز عراق ، این کشور را ترک کرد.