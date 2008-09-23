"خاطرات گمشده" در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی سرپرست روابط عمومی شرکت فرهنگ فیلم تهران وابسته به انتشارات علمی فرهنگی وزارت علوم گفت: "خاطرات گمشده" تولید این شرکت با موضوع زلزله بم و داستان خبرنگار حوادث یک روزنامه است که دو روز پس از حادثه بم به شهر می‌رسد و در خوابگاه دانشجویان یک دفترچه خاطرات پیدا می‌کند.

فیلم "خاطرات گمشده" به مدت 33 دقیقه با سیستم دی وی کم تولید شده و در بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه تهران شرکت خواهد کرد. بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 22 تا 27 آبان‌ماه برگزار می‌شود.