به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از 23 تا 28 سپتامبر (دوم تا هفتم مهرماه) با هدف بررسی نقش مذهب در تسکین دادن آلام بشری و برتری قدرت‌های معنوی بر قوانین طبیعی در برزیل برگزار می‌شود. در این جشنواره فیلم‌هایی از ایتالیا، فرانسه، برزیل، ایران، بنگلادش، آمریکا و... به نمایش درمی‌آید.

فیلم سینمایی "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" اثری جاده‌ای درباره همراهی دو زن در یک سفر است که در پایان هر کدام به بینشی تازه از زندگی و خود دست پیدا می‌کنند. لاله اسکندری، مریلا زارعی، احمد مهرانفر، کارن گاوانیان و سیامک احصایی در این فیلم بازی می‌کنند.

این فیلم به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی در بخش مسابقه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و جایزه اصلی جشنواره بین‌المللی ایتالیا و جایزه بهترین بازیگر زن برای مریلا زارعی را از جشنواره چچن از آن خود کرد.