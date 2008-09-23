زنگ گردشگری در مدارس فارس به صدا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا دژبد ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه این برنامه جزء اولین برنامه های روز جهانی و هفته گردشگری در استان فارس است، افزود: بر همین اساس برنامه ویژه ای نیز در یکی از مدارس استان با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فارس و دیگر مسئولین برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این هفته مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه گردشگری استان نیز پیش بینی شده، افزود: در طول این هفته به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با داشته های فرهنگی و جاذبه های گردشگری استان فارس تورهای بازدید دانش آموزان از مکانهای تاریخی و اماکن گردشگری فارس با همکاری سازمان آموزش و پرورش برپا می شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان فارس همچنین از افتتاح پروژه های عمرانی گردشگری از جمله پروژه های مربوط به زیرساختهای گردشگری در تفرجگاه های استان نیز به عنوان دیگر برنامه های هفته گردشگری در فارس یاد کرد و افزود: در طول این هفته به منظور ایجاد تسهیلات برای عموم هموطنان در بازدید از نقاط گردشگری استان تورهای ارزان قیمت با مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار خواهد شد.

دژبد همچنین بیان کرد: در طول هفته گردشگری نمایشگاه عکس جاذبه های گردشگری استان نیز در آرامگاه حافظ برپا خواهد شد و عموم شهروندان می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی در ادامه از برگزاری همایش استانی صنعت گردشگری مقارن هشتم مهر ماه در شیراز خبر داد و افزود: دراین همایش توانمندیها، عملکردها و نقاط ضعف و قوت صنعت گردشگری در استان فارس توسط کارشناسان بررسی می شود.