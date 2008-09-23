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۲ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۵

نماد "جام جهانی 2010" پرده برداری شد

نماد "جام جهانی 2010" پرده برداری شد

در فاصله 625 روز مانده به رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی نماد این رقابت ها شب گذشته به طور رسمی و برای نخستین بار از شبکه ملی کشور آفریقای جنوبی به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیفا، نام این نماد "زاکومی" است که یک پلنگ زرد رنگ با موهای مجعد قهوه ای است.

واژه زاکومی متشکل از "زا" حروف اول آفریقای جنوبی South Africa و "کومی" است که در بیشتر زبان های آفریقایی معنای شماره 10 را می دهد.

دنی جوردان، رئیس سازمان دهنده کمیته برگزاری رقابت ها گفت: "زاکومی یک آفریقایی سربلند است و یک نماینده ایده آل برای برگزاری اولین جام جهانی در قاره آفریقا. او جوان، با انرژی، باهوش و بلندپرواز است و یک انگیزه دهنده واقعی ، نه تنها برای مردم کشورش بلکه برای تمام مردم جهان به حساب می آید. 

کد مطلب 754378

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