جشنواره "سحری خوانی ایرانی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل موسسه نغمه شهر، ضمن اعلام این خبر گفت: در این جشنواره سحریخوانان صاحبنامی از مازندران، گیلان، کرمانشاه، خراسان، کردستان، ترکمنصحرا، گلستان، فارس، بوشهر، کاشان و ... شرکت کرده و به روایت سحریخوانی بومی و منطقهای خود میپردازند.
سید عباس سجادی در بیان ویژگیهای این جشنواره یادآور شد : بسیاری از موضوعات و مقولات، پیوندی حسی و عاطفی با مردم دارند و ضمن آنکه موضوعی آیینی و مذهبی هستند جنبه سنتی و ملی هم دارند. یقینا سحریخوانی یکی از این مقولات و موضوعات است که متاسفانه امروزه در گیرودار زندگی ماشینی کمرنگ شده است.
وی ادامه داد: در گذشتههای نهچندان دور یعنی زمانی که رادیو و تلویزیون وجود نداشت، مردم شهرها و روستاها با آوای دلنشین سحریخوانان به پا میخاستند و خود را برای روزه داری و توسل و تمسک به حضرت حق آماده کرده و از این طریق از هنگامه سحر و ورود به روز روزه مطلع میشدند.
سجادی گفت: سحریخوانی ریشه در مکتب و مذهب و نیز آداب و رسوم ما دارد و اهمیت دادن به آن به دلیل به نسیان نرفتنش، وظیفه تکتک ماست.
مدیرعامل موسسه نغمه شهر در پایان افزود: جشنواره سحریخوانی ایرانی ضمن آنکه نظر به احیای این مهم دارد، انواع و اقسام سحری خوانی قومی و محلی ایران را مدنظر داشته و امیدواریم از این رهگذر بیش از پیش به ارزش و اهمیت این گونه مراسم توجه و عنایت شود.
این جشنواره در روزهای سوم و چهارم مهرماه در فرهنگسرای دانشجو واقع در خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی و مراسم اختتامیه آن پنجم مهرماه در فرهنگسرای هنر واقع در سیدخندان، خیابان جلفا از ساعت 16 برگزار خواهد شد.
