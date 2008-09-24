ترویج جایگاه حقوق اسلامی در برنامه مطالعات حقوق اسلامی هاروارد

برنامه مطالعات حقوق اسلامی دانشکده حقوق هاروارد در سال 1991 پایه گذاری شد. این برنامه به دنبال پیشبرد و درک حقوق اسلامی است و همانطور که اهداف خود مشخص کرده این برنامه در نظر دارد در مطالعه حقوق اسلامی از طریق شیوه‌های عینی و تطبیقی در سطح آکادمیک به برتری دست یابد.

برنامه مطالعات حقوق اسلامی هاروارد با هدف تقویت فضای تحقیق آزاد که بتواند چشم‌اندازهای بسیاری را چون مسلمانان و غیر مسلمانان، علما و فعالان، معاصر و کلاسیک، سنی و شیعه، قانون و دین را دربرگیرد اجرا می‌شود. این برنامه به دنبال تقدیر از قانون اسلامی به عنوان یکی از نظامهای اصلی حقوقی در دنیا است.

مهمترین نقاط تمرکز این برنامه حقوق اسلامی در دنیای معاصر است. از آنجا که تفکر و عملکرد معاصر براساس آثار و عملکرد فقه اسلامی متعلق به قرن چهاردهم است مطالعه این بخش نیازمند توجهی برابر با توجه به زمان و شرایط معاصر است.

عرصه مطالعات حقوق اسلامی بسیار وسیع است و سراسر بخشهایی را که مسلمانان در آنها زندگی می‌کنند در بر می‌گیرد. چرا که حقوق اسلامی محور مطالعه تمام ابعاد تمدن اسلامی است و حقوق اسلامی نه تنها بخش اعظم قانون و نهادهای حقوقی را طی یک هزاره در برگرفته بلکه به تبع اعتقادات دینی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی و همچنین عملکرد جوامع اسلامی را شکل داده است.

از این رو مطالعه حقوق اسلامی معاصر و نظامهای حقوقی نیازمند دامنه وسیع‌تری از مطالعه حقوق معاصر است که می‌تواند به عملکرد دانشمندان دهها رشته از بخشهای مختلف دانشگاه و رشته‌ای متنوع پاسخ دهد.

برنامه مطالعات حقوق اسلامی دانشکده حقوق هاروارد به تقویت دانش غرب درباره حقوق اسلامی پرداخته که این امر را با حمایت از تحقیقات علمی و ترغیب نوآوری در میان رشته‌های مختلف آن صورت می‌دهد.

این برنامه همچنین با سایر نهادها و افراد مستقل در دانشگاه هاروارد همکاری می‌کند تا مطالعه حقوق اسلامی، اسلام و جهان اسلام پیشرفت کند. علاوه بر این ارتباط نزدیک با علما و دانشمندان این رشته در سراسر جهان از برنامه‌هایی است که در این مرکز دنبال می‌شود.

برنامه مطالعات حقوق اسلامی دانشگاه هاروارد برنامه‌ای تحقیق‌محور است و مطالعه در آن مدرک خاصی را برای دانشجویان به همراه ندارد.

این برنامه هر دو سال یک نشریه تحت عنوان " گزیده هاروارد درباب حقوق اسلامی" از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر می‌کند.