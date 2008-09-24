قرضاوی لحن سخنان خود را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه قرضاوی آمده است: دوست من آقای تسخیری که بیش از یک ربع قرن مرا خوب می‌شناسد و همواره در هیئت امنای اتحادیه علمای مسلمین، اجلاسها و مجامع فقهی با هم ملاقات داریم، نیک می‌داند که من هیچ گاه فتنه‌انگیز نبوده بلکه همواره مبلغ وحدت و الفت بوده‌ام و در برابر حملات گروههای تندرو ایستاده و نسبت به خطر آنان هشدار داده و افراد را در نوشته‌ها، خطبه‌ها و سخنرانی‌هایم به اعتدال و میانه‌روی فرا خوانده‌ام تا بدانجا که در میان اصحاب تبلیغ و اندیشه و فقه به عنوان سمبل اعتدال شناخته شده‌ام و آثارم در دعوت دیگران به بیداری اسلامی گواه این مدعاست .

وی سپس افزوده است که آقای تسخیری نیک به یاد دارند که من در طول زندگی‌ام منادی وحدت و انسجام امت اسلامی و از مویدان تقریب بوده و مباحث و مقالات مهمی در اجلاسهای تقریب ارائه کرده‌ام.

قرضاوی در ادامه می‌گوید: من اذعان می‌کنم که روزنامه " المصری الیوم" سخن مرا دقیق و کامل نقل نکرده و در آن دخل و تصرف نموده است. مطالب منقول دقیق و کامل نبوده و با اصل پاسخهایم انطباق ندارد.

قرضاوی سپس از دیدگاه خود در قبال موضع شیعه نسبت به قرآن سخن گفته و می‌افزاید در مقالاتی که در کنفرانسهای تقریب از جمله در بحرین ارائه کردم و طی رساله‌ای با عنوان " مبادی فی الحوار و التقریب بین المذاهب و الفرق الاسلامیه" از سوی کتابخانه مصری و هبه و مؤسسه لبنانی الرساله انتشار یافت، نظر کسانی که شیعیان را به تحریف قرآن متهم می‌کنند و آنان را کافر می‌پندارند رد کرده و گفته‌ام تمامی شیعه معتقد به قرآن هستند و از همین رو آن را تلاوت و حفظ کرده و در مسائل اعتقادی به آن استناد می‌کنند و نیز گفته‌ام که هرگز نزد شیعیان قرآنی که مغایر قرآن ما باشد دیده نشده است و قرآنهای چاپ ایران همان قرآنهایی است که در مصر و سعودی چاپ می‌شود و افزوده‌ام که شیعیان خود نسبت به این ادعا که بعضی از جزءهای قرآن ناقص است اتفاق نظر نداشته و محققان شیعه نیز این رأی را مردود می‌شمارند و در همین راستا و در بیان عدم تحریف قرآن مجید و مصون بودن آن از هر گونه فزونی و کاستی ، به نقل اقوال شیعیان معتدلی پرداخته‌ام که مورد استناد علمای اهل سنت است. همچون: شیخ صدوق درر ساله " اعتقادنا فی القرآن؛ " تفسیر مجمع البیان؛ سخنان سید مرتضی در صحت قرآن ؛ قاضی نورالله شوشتری در کتاب مصائب النواصب؛ ملا صادق در شرح کلینی اینها مطالبی بوده است که در کتاب " مبادی الحوار و التقریب " خود نوشته ام که بهترین گواه بر موضع من نسبت به نگاه شیعه به قرآن است. بنابراین دامن زدن به این مطب برای حمله به من روا نیست.

القرضاوی طی گفتگو با روزنامه مصری "المصری الیوم" - آنگونه که این روزنامه نقل کرده - شیعیان را بدعت‌گر نامیده بود و مدعی تلاش آنها برای گسترش تشیع در بین اهل تسنن با توسل به منابع مالی و نیروهای تبلیغی شده بود.