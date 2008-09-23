مسکو سرنگونی هواپیمای روسی توسط گرجستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ویتالی مانوشکو" سخنگوی نیروهای حافظ صلح روسی در جمع خبرنگاران ضمن رد ادعاهای مقامات گرجستان اعلام کرد: در گرجستان هیچگونه سرنگونی و یا مورد اصابت قرار گرفتن هواپیما دیده نشده است.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز در این باره گفت: ادعای گرجی ها درباره سرنگونی هواپیمای روسی نوعی "تحریک جدید" است که به منظور ایجاد بی ثباتی در منطقه صورت گرفته است.

وی افزود: هیچ هواپیمای روسی در منطقه امنیت گرجستان پروازی انجام نداده است.



وزارت دفاع گرجستان ظهر امروز از هدف قرار دادن و سرنگون کردن یک فروند هواپیمای شناسایی روسی در منطقه قفقاز خبر داد.

به گفته مقامات گرجی، ابن هواپیمای شناسایی که از نوع بدون سرنشین بوده در هنگام پرواز بر فراز خطوط انتقال نفت قفقاز مورد حمله نیروهای گرجی قرار گرفته است.

در همین رابطه وزارت کشور گرجستان نیز اعلام کرد : روز گذشته واحدهای پلیس گرجستان در هنگام گشت زنی در اطراف خطوط انتقال نفت باکو-ساپسا به یک فروند هواپیمای شناسایی روسی برخورد کردند که بلافاصله آن را سرنگون کردند.

این خبر در حالی عنوان می شود که روابط روسیه -گرجستان پس از جنگ ماه گذشته میان آنها همچنان دوران پرتنشی را سپری می کند و سرنگون شدن این هواپیما می تواند به پیچیده تر شدن اوضاع در این منطقه منجر شود.