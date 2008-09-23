پیروزی در زمین حریف شیرینی خاصی دارد/ کار سختی پیش رو داریم

حسین کعبی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، در خصوص دیدار تیمش برابر کوروچی گفت: بازیکنان تیم در این چند روز بسیار خوب تمرین کرده اند و آماده دیدار با کوروچی هستند، همچنین کادر فنی هم در جلسات توجیهی نقاط ضعف و قوت حریف را کاملا مشخص کرده است و با این شرایط برای کسب پیروزی به میدان می رویم.

وی با بیان اینکه برای صعود به مرحله بعد حتما باید کوروچی را در ورزشگاه خانگی اش شکست دهیم، افزود: مطمئنا اگر همانند نیمه دوم بازی رفت در این دیدار به میدان برویم، این تیم را برابر تماشاگرانش شکست داده و به جمع چهار تیم برتر آسیا صعود خواهیم کرد.

هافبک ملی پوش تیم سایپا در مورد تدابیر ویژه مسئولان باشگاه کوروچی برای برگزاری جشن صعود به مرحله بعد، تاکید کرد: این مسائل انگیزه بازیکنان ما را بیشتر می کند. همچنین باید بگویم پیروزی در زمین حریف، شیرینی های صعود را افزایش می دهد.

وی درخصوص دیدار رفت هم اظهار داشت: ما برای دقایقی از آن دیدار تمرکز خود را از دست دادیم ولی در نهایت اجازه ندادیم حریف با پیروزی تهران را ترک کند. البته جبران آن نتیجه در خانه حریف سخت است ولی در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و ما هم می توانیم در ازبکستان کار بزرگی را انجام داده و با دست پر به ایران باز گردیم.

کعبی در پایان در خصوص حضورش در خط دفاع سایپا گفت: به نظر خودم هرچه به خط حمله نزدیکتر باشم، می توانم کارایی بیشتری داشته باشم اما این به نظر کادر فنی بستگی دارد که از من در چه پستی استفاده کند.

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال کوروچی ازبکستان و سایپا ایران از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 16 فردا (به وقت محلی) در ورزشگاه MHSK - ارتش کوروچی - با قضاوت "باسما" از سوریه برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم در ورزشگاه آزادی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.