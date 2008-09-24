باهنر:کاندیداتوری احمدی نژاد طرفداران و مخالفان جدی دارد / دولت در کنترل تورم موفق نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین ،محمدرضا باهنر در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین در حسینیه جواد الائمه اصفهان با اشاره به تقسیم بندی سال‌‏های بعد از انقلاب به دهه‌‏های دفاع مقدس، سازندگی و اصلاح طلبی گفت : در دوران سازندگی کارهای اصلی و زیربنائی کشور صورت گرفت، در دوران اصلاح طلبی که به تعبیر مقام معظم رهبری اصلاح طلبی بدون اصولگرایی واصولگرایی بدون اصلاح طلبی معنایی ندارد، متاسفانه فضا به دست تندرو هائی افتاد که دنبال ساختار شکنی بودند و پروژه خوب و قابل دفاع اصلاح طلبی اصولگرایانه صرفا شکست خورد.



وی با نامیدن دهه چهارم به عنوان دهه پیشرفت و عدالت ، اظهار داشت : دولت نهم ضمن اینکه اصولگرائی را زنده کرد، با کار و تلاش و خدمت رسانی بدون منت و با روحیه‌‏ای ایثارگرایانه ،اخلاق سال 57 و 58 را احیا کرد به صورتی که خدمتگذاران ملت به این نتیجه رسیدند که یا باید خدمت کنند و یا اینکه کنار روند.

دولت نهم در کنترل تورم ناموفق بوده است

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه دولت نهم نواقصی هم دارد، تصریح کرد: مثلا دولت نهم در زمینه کنترل تورم ناموفق بوده است ، ما در مجلس هم خیلی فریاد زدیم و گفتیم که فقط پول نمی‌‏تواند باعث پیشرفت شود ولی متاسفانه در یک سیکل سیاسی افتادیم و نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.



وی تصریح کرد: البته درزمینه کنترل رشد نرخ بیکاری وافزایش اشتغال موفق بودیم،اما اگر نتوانیم همین مسئله را درست هدایت کنیم مشکل افزایش نرخ بیکاری هم به افزایش نرخ تورم افزوده می‌‏شود.



باهنر برعالمانه نگریستن به کارهای مثبت ومنفی تاکید کردوگفت : تورم یک پدیده غیرقابل شناختی نبود و ما می‌‏باست این مشکل را با توجه به افزایش قیمت نفت پیش بینی می‌‏کردیم . ما از 2 تا 3 سال قبل بودجه عمرانی را باید آرام آرام افزایش می‌‏دادیم، ما می‌‏گفتیم که اگر درآمد نفت افزایش یافت، می‌‏بایست نرم نرم پیش می‌‏رفتیم. ما نباید به بانک‌‏ها فشار می‌‏آوردیم که آنها وام بدون حساب و کتاب بدهند. منابع بانک‌‏ها که مال دولت نیست، مال مردم است. به عنوان مثال از کل منابع مالی بانک ملی 92 درصد موجودی بانک مال مردم است از همین حساب‌‏های من و شما و تنها 8 درصد از آن مال دولت است ، دولت فقط برای این8درصد می‌‏تواند تصمیم بگیرد و حق ندارد در مورد 92 درصد تصمیم بگیرد.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: همه کارها خوب عالم را نمی‌‏توان با بالا رفتن درآمد نفت و افزایش درآمد ناشی از آن انجام داد.

رشد اقتصادی سند چشم انداز با بنگاه های زودبازده محقق نمی شود

باهنر با اشاره به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور گفت: به شرطی ما در سال 1400 در منطقه اول می‌‏شویم که سالی 8 در صد رشد اقتصادی داشته باشیم،سالی 2.5درصد بهره‌‏وری بنگاه‌‏های ما افزایش یابد.این گونه‌‏که ما حرکت می‌‏کنیم، نمی‌‏شود ما در سال 1400 در منطقه اول شویم.



وی افزود: ما یکسری کارخانه در کشور داریم که تنها روزی 3 ساعت کار می‌‏کنند.یا مواد اولیه ندارند و یا اینکه مشتری ندارند اگر اقتصاد را می‌‏خواهیم راه بیاندازیم با بنگاه‌‏های زودبازده نمی توان این کار را کرد، مدیریت اقتصاد کشور در زمانی که درآمد نفت افزایش یابد سخت‌‏تر از زمانی است که درآمد نفتی پائین داریم.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه انتقادهای خود از سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم گفت: طبق قانون در هر سال باید دولت 10 درصد از وابستگی خود به نفت را کم کند، اما متاسفانه تاکنون در این دولت چنین نشده است.ما نباید با فروش نفت و درآمد ناشی از آن حقوق کارمند و پزشک و معلم را افزایش دهیم .زمانی‌‏که 20 درصد حقوق را افزایش می دهیم 25 درصد بر تورم افزوده می‌‏شود که این اصلا مناسب نیست.

دولت نهم در اقتصاد و فرهنگ سیاست راهبردی ندارد



وی افزود: ما در بهمن ماه امسال وارد دهه چهارم انقلاب اسلامی می‌‏شویم،زمانی اصلاح طلبان می‌‏گفتند 10 تا 15 سال یک‌‏سری از افراد جامعه زیر چرخ‌‏های اقتصاد له می‌‏شوند تا بتوانیم بعد از این زمان عدالت را پیاده نمائیم که درآن زمان مقام معظم رهبری مخالفت نموده و فرمودند که شما حق چنین کاری را ندارید، ما که نمی‌‏توانیم عدالت را از برنامه‌‏های انقلاب حذف کنیم و بعد از مدتی پیاده سازیم،از آن طرف هم یک‌‏سری از افراد عدالت را در مبارزه با خلق ثروت می‌‏دانند که این هم غلط است، ما نباید فقر را توزیع کنیم.باید از ایجاد و خلق ثروت حمایت کنیم،این است معنای دهه چهارم انقلاب.



باهنر به مذموم بودن تولید ثروت در سال‌‏های گذشته گفت : اما امروزطبق اصل 44 تولید ثروت باید مقدس شمرده شود و یک اپیدمی شود.ثروت باید تولید شود ، یک ریال ما باید دو ریال گردد.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود گفت: دولت نهم از فلز خدمت و جرثومه عدالت خواهی است، اما سیاست راهبردی در اقتصاد و فرهنگ را ندارد و یا اینکه به آن خوب فکر نکرده است.ما باید با کمک همدیگر با روحیه بسیجی و عالمانه کار را جلو ببریم و این است معنای ختم به خیر شدن جریان اصولگرائی و امتداد حاکمیت اصولگرائی.



با نظر ناطق نوری درباره دولت وحدت ملی موافق نیستم

براساس این گزارش پس از سخنرانی باهنر حاضران در جلسه به طرح پرسش‌‏های خود پرداختند، سئوال اول در خصوص طرح دولت وحدت ملی بود که از سوی ناطق نوری مطرح شده بود، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در خصوص این طرح گفت : ما همیشه از رهنمون‌‏های جامعه روحانیت مبارز استفاده کرده‌‏ایم ولی در مورد صحبت‌‏های جناب آقای ناطق نوری در مورد دولت وحدت ملی و .. باید بگویم که این‌‏ها حرف و حدیث است و با نظر ایشان در این مورد موافق نیستیم.



هاشمی رفسنجانی را باید از سه پنجره نگریست

او در پاسخ به یکی از حاضران در خصوص موضع گیری‌‏های صریح هاشمی رفسنجانی در مقابل دولت، اظهار داشت: آقای هاشمی از افراد اصیل انقلاب و دلسوزان نظام است، ، او جزو هیئت امنای انقلاب اسلامی است،هاشمی را می‌‏بایست از پنجره‌‏ های مختلف نگریست. یک پنجره ،پنجره هیئت امنای انقلاب اسلامی است که کاملا مثبت است و پنجره دیگر ازپنجره دولت سازندگی است که نقاط مثبت و منفی دارد، مثلا از نظر فرهنگی بعد از تهاجم فرهنگی علیرغم تذکرات رهبری عملکرد دولت وی خوب نبود، یک پنجره هم از دید خانواده ایشان و مسایل پیرامون خانوادگی ایشان است که می بایست جداگانه نگریست.

اصولگرایان به وحدت صد درصدی نمی رسند



باهنر در خصوص پیش بینی خود از انتخابات نیز گفت: پیش بینی انتخابات آینده سخت است، ما باید به مردم بگوئیم کماکان به حاکمیت جریان اصولگرائی رای دهند، اگر اصلاح طلبان به صورت جدی جلو بیایند ما باید فکر دیگری بکنیم.



وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا اصولگرایان به وحدت دست پیدا کنند البته اصولگرایان نمی‌‏توانند به وحدت صد درصدی برسند چرا که احمدی نژاد علاوه بر طرفداران جدی که دارد در بین اصولگرایان مخالفین جدی هم دارد.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به آخرین سوال که در خصوص پرونده و اظهارات پالیزدار بود نیز گفت: آقای پالیزدار چهره ای است که تعدادی اطلاعات درست و غلط به جامعه داد و شاید دیری نمی‌‏پاید که در یک دادگاه علنی مسائل و حقیقت افشا شود، قوه قضائیه محترم هم مراقب باشد تا در این مهم متهم به انتقام‌‏گیری از بابت پیگیری نمایندگان مجلس و تحقیق و تفحص آنها از این قوه نشود.