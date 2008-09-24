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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۱

فناوری در خدمت محیط زیست -2

ساخت فلش درایوهای آینده از روزنامه باطله

ساخت فلش درایوهای آینده از روزنامه باطله

Flash Drive ها که امروز کاربردهای گسترده ای پیدا کرده اند به زودی از کاغذی ساخته خواهند شد که ساده اما در عین حال دوستدار محیط زیست به حساب می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی نمونه ای از حافظه های متحرک با استفاده از کاغذ روزنامه باطله ساخته شده است که البته از حیث کارایی هیچ تفاوتی با مدلهای پر زرق و برق فعلی ندارد.

البته در نگاه نخست این فناوری دوست دار محیط زیست شباهت چندانی به حافظه متحرک ندارد اما با بازکردن آن طرح اصلی حافظه متحرک پدیدار می شود.

این حافظه جدید از 512 مگابایت تا 16 گیگابایت اطلاعات را در خود ذخیره می کند که در نوع خود جالب توجه است.

با این حال متمایزترین بخش ارائه این فناوری جدید استفاده از کاغذ دور ریز در ساخت آن است.

این حافظه جدید از 512 مگابایت تا 16 گیگابایت اطلاعات را در خود ذخیره می کند

دور ریز کاغذ ماده اصلی در ساخت Flash Drive های آینده خواهد بود

کد مطلب 754402

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