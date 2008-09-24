ساخت فلش درایوهای آینده از روزنامه باطله

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی نمونه ای از حافظه های متحرک با استفاده از کاغذ روزنامه باطله ساخته شده است که البته از حیث کارایی هیچ تفاوتی با مدلهای پر زرق و برق فعلی ندارد.

البته در نگاه نخست این فناوری دوست دار محیط زیست شباهت چندانی به حافظه متحرک ندارد اما با بازکردن آن طرح اصلی حافظه متحرک پدیدار می شود.

این حافظه جدید از 512 مگابایت تا 16 گیگابایت اطلاعات را در خود ذخیره می کند که در نوع خود جالب توجه است.

با این حال متمایزترین بخش ارائه این فناوری جدید استفاده از کاغذ دور ریز در ساخت آن است.

این حافظه جدید از 512 مگابایت تا 16 گیگابایت اطلاعات را در خود ذخیره می کند