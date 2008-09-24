احمدی نژاد اعلام کرد: علاقه‌ ایران به برقراری روابط با آمریکا بر اساس عدالت و‌ احترام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با هیئت سرپرستی و دبیران روزنامه لس آنجلس تایمز در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در حال حاضر نظام مالی دولت آمریکا دچار مشکلاتی شده و دولت آمریکا تلاش میکند این مشکلات مالی را حل کند به نظر جنابعالی علت ایجاد این مشکل و راهحل آن چیست؟ گفت: فکر میکنم مشکلات اقتصادی را باید در عملکردها و گذشته دید، چرا که این مشکلات یکباره ایجاد نمیشوند.
وی با اشاره به حمله آمریکا به عراق و هزینههای سنگینی که این امر به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد اظهار داشت: یکی از مشکلات آمریکا ایجاد این جنگ بود.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه دولت آمریکا سعی میکند مشکل عدهای خاص را حل کند و به فکر حل مشکل مردم نیست گفت: این در حالی است که مشکل اقتصادی به مردم آمریکا فشار میآورد و اکنون آنها در زمینه مسکن، بهداشت، خوراک و زندگی روزمره دچار مشکلاتی هستند. ما از این وضعیت خوشحال نیستیم چرا که مردم هر جا که تحت فشار قرار گیرند ما از آن ناراحت میشویم.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در باره مشکلات اقتصادی ایران ازجمله تورم، بیکاری و فرار سرمایه اظهار داشت : این مشکلات در همه جا و حتی در آمریکا نیز وجود دارد و طبیعی است که اقتصاد کشور ما از تبعات اقتصاد جهانی نیز تاثیر میپذیرد. کشور ایران سالهاست که با ادعاهای واهی تحت تحریم قرار گرفته است. همچنین طبیعی است که وقتی قیمتهای جهانی بالا میرود ایران نیز آسیب میبیند.
وی با بیان اینکه دولت ایران تمام تلاش خود را برای اصلاح وضع اقتصادی مردم ایران انجام میدهد خاطرنشان کرد: مسوول اقتصاد دولت است و ما در جهت اصلاح وضع و رفع مشکلات تلاش میکنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: اقتصاد ایران با اقتصاد آمریکا متفاوت است. اقتصاد ایران درونگراست و مردم خود آن را اداره میکنند و ما فقیر آنچنان که در آمریکا هست در ایران نداریم و آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند.
خبرنگار لسآنجلستایمز ازدکتر احمدینژاد پرسید: دوران دولت بوش در حال اتمام است و به نظر میرسد در شورای امنیت تحریم دیگری علیه ایران وضع نشود. آیا شما فکر میکنید که در تقابل با آمریکا پیروز شدهاید؟ رییس جمهوراظهار داشت: ما از تقابل استقبال نمیکنیم و معتقدیم که باید با گفتگو و احترام متقابل مسائل را حل کرد و در واقع رویکرد آمریکا که میخواهد مسائل را با تضاد و تقابل حل کند درست نیست.
وی ادامه داد: دولت آقای بوش نه فقط به ملت آمریکا بلکه به ملتهای مختلف آسیب زد و این سیاست درستی نیست که بخواهیم منطق زورگویی را در دنیا حاکم کنیم.
دکتر احمدی نژاد افزود : دولت آقای بوش نه تنها در برابر ملت ایران بلکه در برابر ملت افغانستان، عراق و فلسطین نیز شکست خورد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تبلیغات دروغینی که علیه فعالیت هستهای ایران صورت گرفته است، گفت: این تبلیغات یک دروغ بزرگ بود. ما طبق قانون و در محدوده حقوق خود حرکت میکنیم، اما دولت بوش رویکرد دوگانه و تبعیضآمیزی را دنبال میکند و فکر میکنیم که اگر ملت آمریکا نیز دولتی در برابرش چنین رویکردی را داشت در برابر این رویکرد حتما مقاومت میکرد. ملت ما همان کاری را کرد که باید انجام میداد و از حقوق خود در برابر زورگویی دفاع کرد.
در ادامه این مصاحبه خبرنگار لسآنجلستایمز به دکتر احمدینژاد گفت : اوباما قصد دارد با ایران مذاکره مستقیم انجام دهد ولی مککین این را قبول ندارد شما ترجیح میدهید کدامیک از اینها روی کار بیایند؟ و چگونه میتوان فصل نوینی را در روابط دو کشور ایجاد کرد؟ رئیس جمهور در پاسخ گفت: برای ما تفاوت نمیکند که در آمریکا چه کسی روی کار بیاید. این حق مردم آمریکاست که دولت خود را انتخاب کنند. هر دولتی که روی کار میآید باید روشها را تغییر دهد.
وی گفت: دولت آمریکا باید روی مسائل داخلی آمریکا متمرکز شود و این مسائل را حل کند و دیگر این دوران تمام شده که مشکل داخل آمریکا را به کشورهای دیگر منتقل کند.
رئیس جمهور ادامه داد: آمریکا کشوری بزرگ و پراستعدادی است و اگر دولتی در این کشور بر روی کار بیاید که بر استعدادهای داخلی این کشور متمرکز شود میتواند مشکلات آمریکا را حل کند. دولت آمریکا باید روابطش را با دیگر کشورها بر اساس احترام و عدالت تنظیم کند و به جای هزینههای سنگین نظامی این هزینهها را صرف رفاه مردم آمریکا کند. با سایر ملتها با احترام برخورد نماید، روابط احترامآمیز و عادلانه داشته باشد و ما بر اساس این روابط علاقمندیم که روابط دوستانهای با آمریکا داشته باشیم.
دکتر احمدینژاد گفت: من حاضرم با هر یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در صحن سازمان ملل مناظره و گفتگو کنم چرا که ما اهل گفتگو، منطق و عدالت هستیم و دوست داریم بر این اساس با همه تعامل کنیم و فکر میکنیم این به نفع ملتهاست.
رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مذاکرات ژنو مبحثی مطرح شد مبنی بر اینکه ایران فعالیتهای هسته ای خود را متوقف کند تا کشورهای 1 + 5 نیز تحریم جدیدی علیه ایران مطرح نکنند و از طرف دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده که قصد دارد در ملاقات با شما بپرسد که چرا شما با آژانس همکاری کامل نکردهاید؟ گفت: طبق اسنادی که در آژانس ثبت شده جمهوری اسلامی ایران بیشترین همکاریها را تا کنون با آژانس انجام دادهاست.
وی افزود: همکاریهای ما با آژانس بر اساس قوانین و مقررات آژانس و تعهدات متقابل است و تنها کشوری هستیم که تمام تعهدات خود را ایفا کردهایم و این در تمام گزارشهای آژانس منعکس شده است. بیش از 12 بار آژانس اعلام کرده که در برنامه هستهای ایران انحرافی وجود ندارد.
رئیس جمهور ادامه داد: ما سال گذشته بر اساس چارچوبی با آژانس توافق کردیم و بر اساس این چارچوب مسائل مورد توجه آژانس حل شد اما قبل از اعلام گزارش نهایی آژانس آمریکا یکسری اطلاعات جعلی را که از طریق جاسوسی به دست آورده بود به آژانس داد در صورتی که طبق مقررات آژانس هیچ عضوی حق ندارد علیه عضو دیگر اقدام انجام دهد و اگر عضوی علیه عضو دیگر ادعاهایی مطرح کند آژانس وظیفه و حق پیگیری ندارد ولی آژانس میخواهد بر اساس فشار آمریکاییها اینها را پیگیری کند.
دکتر احمدی نژاد گفت: ما براساس قوانین و با حفظ حقوق ملت خود با آژانس همکاری کردیم و آژانس نیز به روشنی متوجه شد که این اسناد جعلی و خندهدار است و در واقع به قدری ناشیانه جعل شده است که یک بچه دبستانی آن را بخواند متوجه این موضوع میشود.
وی گفت: البته ما از دولت آمریکا انتظاری نداریم چرا که او اعلام کرده دشمن ماست، اما فکر میکنیم که باید سازمان ملل و آژانس مستقل عمل کنند و اگر تحت فشار رفتار کنند از نظر حقوقی کارشان دارای ارزش نیست.
دکتر احمدینژاد اضافه کرد: تمام فعالیتها و تاسیسات ما زیر نظر آژانس است و هزاران روز بازرسی انجام شده و هزاران سند و مدرک ارایه شده است اما تا کنون آژانس هیچ گزارشی از فعالیتهای هسته ای آمریکا و همچنین هیچ گزارشی از فعالیتهای خود برای خلع سلاح هسته ای که از وظایف اصلی آن است منتشر نکرده است و من تعجب میکنم که آمریکاییها که دهها بمب اتم دارند تا کنون آژانس در مورد آنها گزارشی نداده است.
رئیس جمهور همچنین در مورد مذاکرات ژنو نیز گفت: آنها پیشنهادی دادند و ما نیز پیشنهادی دادیم و این پیشنهاد برای همکاریهای جامع بود.
وی گفت: ما معتقدیم که بهترین راه این است که روی مشترکات گذشته مذاکره کنیم و اگر روی مشترکات توافق کنیم راه برای حل اختلافات باز میشود.
دکتر احمدی نژاد اظهار داشت: جالب است کشورهایی که بمب اتم دارند به ما میگویند سوخت هسته ای نداشته باشید! و این از لطیفههای امروز است.
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر روزنامه لسآنجلستایمز که پرسید شما گفتهاید اسرائیل باید از نقشه حذف شود و با توجه به اینکه ایران قدرت منطقهای است این فقط حرف است یا اینکه شما میخواهید اقدامی در این ارتباط انجام دهید؟ گفت: بگذارید بحث شما را دو قسمت کنم. یکی راجع به عمل ایران و دیگری راجع به اصل موضوع صهیونیسم.
وی ادامه داد: ایران بر روی موضوع فلسطین پیشنهاد خود را به طور روشن و شفاف ارایه داد و خواستار برگزاری یک رفراندوم آزاد با حضور مردم فلسطین در این سرزمین شد. عمل ما در این جهت است و ما در آینده نزدیک این را به صورت یک پیشنهاد به دبیر کل ارایه میکنیم.
رئیس جمهور گفت: معتقدیم که این حق هر ملتی است که سرنوشت خود را بدون دخالت دیگران تعیین کند و این بر اساس متن و منشور سازمان ملل متحد و از حقوق اولیه هر انسان و ملتی است.
وی همچنین با بیان اینکه مردم منطقه با وجود رژیم جعلی صهیونیستی امنیت ندارند، گفت: صهیونیستها شعار میدادند که سرزمین ما از نیل تا فرات است یعنی تمام خاورمیانه. اینها چه کسانی هستند و از کجا آمدهاند که چنین مطلبی را بیان میکنند؟ حتی اگر قبول کنیم در جنگ جهانی دوم اتفاقاتی رخ داده این اتفاقات در کجا رخ داده است؟ در برخی از کشورهای اروپایی. حال این مسئله چه ربطی به فلسطین دارد که باید ملت فلسطین تاوان آن را بپردازند و آواره شوند؟ در جنگ جهانی دوم به فرض قبول کردن اینکه اتفاقاتی رخ داده، چرا باید مردم فلسطین آواره شوند و رژیم جعلی در این منطقه ایجاد شود؟
رئیس جمهور با اشاره به مشکلات مردم فلسطین و اینکه آنها در خانه خود در محاصره کسانی هستند که از راه دور آمدهاند، گفت: این افراد که این ستمها را به مردم فلسطین میکنند چه کسانی هستند و از کجا آمدهاند و منافع چه کسانی را میخواهند دنبال کنند؟ چرا به لبنان حمله کردند، جولان را اشغال کردند و ایران را تهدید میکنند؟ ریشه این رژیم جعلی در کجاست؟
دکتر احمدی نژاد خطاب به این خبرنگاران گفت: من از شما سوال میکنم که امروز اتحاد جماهیر شوروی کجاست؟ آیا از نقشه حذف نشد؟
وی در پاسخ به سوالی در باره تحت فشار بودن تعدادی از فعالین سیاسی و اساتید دانشگاه در ایران گفت: این حرفهای صهیونیستها و آمریکاییهاست. اینها در ایران واقعیت ندارد. در ایران آزادی و قانون حاکم است و آیین دادرسی قوه قضاییه ما از مترقیترین آیین دادرسیها است. به نحوی که یک نفر میتواند بیش از پنج بار درخواست فرجامخواهی کند.
خبرنگار لسآنجلستایمز گفت: یعنی در ایران کسی تحت فشار نیست و در زندان نیست؟ رئیس جمهور در پاسخ گفت: اگر کسی جرمی مرتکب شود در دادگاه علنی با حضور وکیل به جرمش رسیدگی و طبق قانون عمل میشود.
دکتر احمدی نژاد اظهار داشت : 98 درصد مردم طرفدار نظام ما هستند و ما نیازی به این کارها نداریم. هر سال چندین راهپیمایی دهها میلیونی به نفع نظام برگزار میشود. مردم ما به صورت خودجوش در این راهپیمایها و مراسم شرکت میکنند. روابط دولت ایران با مردم صمیمانه است و من به عنوان رئیس جمهور با مردم در خیابانها و دانشگاه ارتباط دارم.
خبرنگار لسآنجلستایمز در ادامه پرسید:عدهای میگویند شما و بوش با یکدیگر شباهتهایی دارید از جمله اینکه هر دوی شما دارای اعتقاداتی هستید و میگویید که مامور خداوند هستید؟ رئیس جمهور پاسخ داد: من چنین ادعایی ندارم اگر آقای بوش چنین ادعایی دارند از خودش بپرسید.
رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اتمام دوران ریاست جمهوری جورج بوش آیا دلتان برای او تنگ میشود یا نه؟ گفت: دل ما برای همه میسوزد. از اینکه کسی کار زشتی بکند ناراحت میشویم. بوش فرصتهایی را که برای خدمت به مردم آمریکا داشت را از دست داد و علیه دیگر ملتها کار کرد در صورتی که میتوانست از این فرصتها به نحو احسن به نفع مردم خود استفاده کند و کارها را به خوبی پیش ببرد.
وی با بیان اینکه ما با اقدامات آقای بوش به شدت مخالف هستیم، گفت: وی میتوانست در این هشت سال بهتر از اینها کار کند. او جنگ راه انداخت و بیش از یک میلیون نفر در عراق در اثر این جنگ و صدها هزار نفر در افغانستان کشته شدند فقط به خاطر اینکه آقای بوش میخواهد بر منطقه و خاورمیانه مسلط شود. آیا اینها به نفع مردم آمریکاست؟
رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مذاکراتی بین سوریه و اسرائیل در مورد جولان در حال صورت گرفتن است و این تصور وجود دارد که در صورتی که سوریه و اسرائیل با یکدیگر توافق کنند ممکن است سوریه دیگر از حمایتش از حزبالله و حماس دست بردارد و رابطهاش با ایران دچار مشکل شود، گفت: روابط ما با سوریه روابط بسیار خوب و پایداری است و ما از اینکه هر بخشی از سرزمین اشغالی آزاد شود استقبال میکنیم. البته آزادی جولان مساوی است با آن اتفاقی که صهیونیستها دوست ندارند اتفاق بیفتد و من بعید میدانم که از طریق گفتگو این مسئله انجام شود.
وی گفت: امروز شرایط برای رژیم صهیونیستی دشوارتر از آن است که بخواهد در مناسبات تاثیری بگذارد. اکنون رژیم صهیونیستی مثل هواپیمایی است که موتورهایش را از دست داده و کسی نمیتواند به آن کمک کند.
دکتر احمدی نژاد ادامه داد: البته این به نفع همه ملتها به ویژه به نفع مردم آمریکاست. چرا که این رژیم جعلی به نام مردم آمریکا جنایت میکند و میلیاردها دلار از سرمایه مردم این کشور صرف حمایت از رژیم صهیونیستی میشود در حالی که مردم آمریکا دچار مشکلاتی از نظر مسکن و بهداشت هستند و صهیونیستها با سرمایه مردم آمریکا مردم فلسطین را میکشند.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاثیر ایران بر امنیت منطقه به خصوص امنیت عراق چیست؟ گفت: امنیت عراق مستقیما بر امنیت ایران اثر میگذارد. روابط دو کشور ایران و عراق دوستانه است و مردم دو کشور با یکدیگر رفت و آمد دارند. امنیت عراق، امنیت ایران است. ما به ایده امنیت در عراق کمک کرده و میکنیم.
خبرنگار لسآنجلستایمز در پایان به دکتر احمدینژاد گفت آقای بوش میگوید که امنیت ایجاد شده در عراق به خاطر افزایش نیروهای آمریکایی در عراق است رئیس جمهور در پاسخ گفت: آقای بوش خیلی صحبتها میکنند.
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