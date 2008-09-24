بررسی ربایش کشتی ایرانی در آبهای سومالی در کمیسیون امنیت ملی

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اقدامات به عمل امده برای بررسی برخی موضوعات در جلسات هفته آتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان داشت: با توجه به حل نشدن موضوع ربوده شدن یک کشتی ایرانی توسط دزدان دریایی در آب های سومالی قرار است هفته آینده با دعوت از مسوولان مربوطه برای حضور در کمیسیون این بحث پیگیری شود.

نماینده تهران تاکید کرد: با حضور مسوولان در کمیسیون امنیت ملی نمایندگان ضمن شنیدن اقدامات انجام شده از سوی آنان برای حل این مشکل، توضیحات و برنامه های مسوولان برای جلوگیری از تکرار این وقایع را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون امنیت ملی از مدت ها قبل برای حل معضل افاغنه اقداماتی را انجام داده بود و در هفته پیش رو قرار است با دعوت از مسوولان اجرایی برای یافتن راهکار هایی برای حل معضل حضور اتباع خارجی به خصوص افاغنه جلساتی را برگزار کند.

سروری در خاتمه بر لزوم اتخاذ تصمیماتی برای محدود کردن ورود افاغنه به کشور تاکید کرد.



