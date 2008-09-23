گفتگوی تلفنی لاریجانی با روسای مجالس مشورتی و شورای سلطنت عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این گفتگوها با اشاره به وضعیت بحرانی مناطق اشغالی فلسطین بویژه نوار غزه بر لزوم ارسال کمک های غذایی و دارویی به این مناطق تاکید کرد و افزود: بحران کنونی ایجاب می کند کشورهای اسلامی گامهای موثری جهت ارسال امکانات دارویی و غذایی به سرزمین های اشغالی و حمایت از آرمان فلسطین بردارند.

وی تلاش رژیم صهیونیستی برای سرپوش نهادن بر مشکلات و بحران فزاینده و در هم ریختگی داخلی این رژیم را عامل اصلی تشدید فشارها به ملت مظلوم فلسطین در ماه مبارک رمضان دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار مساعدت سلطنت عمان برای ارسال کمک های انسانی و حمایت از ملت بیگناه فلسطین بویژه مردم محاصره شده غزه گردید.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به علایق و پیوندهای تاریخی و دوستانه دو ملت خواستار تقویت و گسترش روابط پارلمانی فی مابین گردید.

بر اساس این گزارش شیخ محمد بن سالم العسیایی رئیس مجلس شورای عمان نیز در این گفتگوی تلفنی با قدردانی و حمایت از تلاش ها و نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت: این تلاش ها حاکی از همبستگی واقعی امت اسلامی است.

وی افزود: حمایت های مادی و معنوی ایران از آرمان فلسطین عامل پایداری هر چه بیشتر مردم فلسطین است که هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد.

رئیس مجلس با ابراز نگرانی از شرایط دشوار مردم فلسطین در روزهای اخیر گفت: سلطنت عمان از وضعیت انسانی سرزمین های اشغالی فلسطین ناشی از محاضره ظالمانه اشغالگران قدس نگران است و از هیچ کمکی به ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: تلاش دسته جمعی کشورهای اسلامی برای حمایت از آرمان فلسطین موثر خواهد بود.

رئیس مجلس شورای عمان همچنین دعوت خویش از لاریجانی را برای سفر به عمان مورد تاکید قرار داد و رئیس مجلس نیز اظهار امیدواری کرد که این سفر در زمان مناسب صورت گیرد.

همچنین یحیی المنروی رئیس مجلس الدوله عمان در گفتگوی خود با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بدون شک سلطنت عمان از مردم فلسطین در همه زمینه های سیاسی اقتصادی حمایت می کند.

وی همچنین با قدردانی تلاش های کشورمان برای حمایت از مردم فلسطین ابراز امیدواری کرد با همکاری کشورهای مسلمان برای ارسال کمک های انسانی به مردم بی دفاع فلسطین شاهد کاهش سختی های مردم این مناطق بویژه نوار غزه باشیم.