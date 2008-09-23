ایران خواستار توسعه روابط خود با کشورهای آفریقایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد، صبح امروز به وقت نیویورک در حاشیه مراسم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با رییس جمهور کنیا از تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور ابراز خرسندی کرد و افزود: باید تصمیمات قبلی را دنبال کنیم تا سطح اقتصادی روابط دو کشور بیش از پیش افزایش پیدا کند.



وی تاکید کرد: باید از همه فرصت‌ها برای توسعه روابط استفاده کنیم و ما در این زمینه آمادگی خود را به صورت همه جانبه اعلام می‌کنیم.



احمدی نژاد با اشاره به افزایش همکاری‌های تجاری دو کشور تصریح کرد: باید مقررات گمرکی و روابط بانکی بین دو کشور را تسهیل کرد تا هم در جهت عملی شدن تصمیمات مشترک کمک کند و هم با اجرایی آن موانع از سر آن برداشته شود.



کیباکی رییس جمهور کنیا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از ملاقات با رییس جمهور کشورمان و با ارائه گزارشی از روابط اقتصادی دو کشور گفت: کنیا در طول تاریخ روابط مستحکمی با ایران داشته و همواره در این مسیر حرکت می‌کند.



کیباکی با تاکید بر توسعه روابط ایران و کنیا تصریح کرد: کنیا روی توسعه روابط دو کشور به ویژه در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی نگاه ویژه دارد و در این زمینه برنامه‌ریزی کرده است.رییس جمهور کنیا همچنین از دکتر احمدی نژاد برای سفر به کشورش دعوت کرد.



