اعتبارات آموزشی و پرورشی در خراسان رضوی دو برابر شد

محمدجواد محمدی‌ زاده در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود:دولت نهم در همه سطوح تصمیم گیری و در برنامه های جاری ، برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله به موضوع تربیت انسان های فرهیخته و دانش بنیان و توسعه مبتنی بر دانش توجه ویژه ای دارد .

محمدی زاده با اشاره به افزایش 2 برابری اعتبارات آموزشی و پرورشی در خراسان رضوی طی چند سال گذشته ادامه داد : حرکت به سمت محو بیسوادی و افزایش پوشش بی سوادان در برنامه های نوآموزی در دستور کار دولت است .

استاندار خراسان رضوی تقارن بهار علم اندوزی ، بهار قرآن و حماسه دفاع مقدس را به فال نیک گرفت و گفت : تولید علم در قرن بیست و یکم موجب برتری خواهد بود و هر کشوری که بیشتر به تولید علم بها دهد، قدرتمندتر خواهد بود.

محمدی زاده اظهار داشت : ایران همواره منشاء تولید علم بوده است و امروز هم باید توان قدرت مدیریت علمی خود را نشان دهد و اگر سلطه گران با ایران سر سازش ندارند به دلیل همین قدرت ایران و داشتن نیروهای با توان علمی و نفوذ بالا در منطقه است .

استاندار خراسان رضوی تحقق اقتصاد کارآمد، مدیریت روان و فعال و قوانین روز آمد را نیاز مند تربیت انسانهای فرهیخته دانست و گفت: دولت و خیرین فضای آموزشی و امکانات لازم برای دانش اندوزی را فراهم کرده اند .

محمدی زاه با اشاره به آغاز سال تحصیلی خاطرنشان کرد: باید با طراحی و تغییر در نظام آموزشی کسب مهارت‌های زندگی بهتر را در فضای آموزشی ایجاد و دانش آموزان منتقل کرد.

وی افزود: اقتصاد کارآمد و مدیریت روان و قوانین کارآمد و روزآمد در گرو تربیت انسان های فرهیخته است.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امروزه علم و تولیدات علمی مختص به نیاز آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقی نیست، بلکه باید در خدمت نیازهای امروز بشری باشد.

وی یکی از دلایل دشمنی استکبار به ایران را به دلیل توانایی علمی کشور برشمرد و گفت: دشمنی نظام سلطه و استکبار با ایران به دلیل داشتن سلاح نیست و به خاطر توان علمی و فناوری نوین کشور از جمله هسته‌ای و نانوفناوری است.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان افزود: اکنون نظام سلطه می‌داند نفوذ معنوی ایران در منطقه و جهان به دلیل سلاح و ارتش نیست و به دلیل داشتن انسان های فرهیخته معنوی با توان علمی بالاست.