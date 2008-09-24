14 درصد مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی پیام پرداخت شد

علی صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به کمک ‌٢٥٠ میلیونی استانداری به تیم پیام اظهار داشت: به واسطه این کمک ‌٥/١٣ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تعلیق دوباره به خاطر اشتباه فدراسیون است افزود: به دنبال پرونده شکایت عباس چمنیان، سرمربی سابق تیم، در مرتبه اول حکم به تعلیق تمامی فعالیت‌های باشگاه داده شد و با درخواست ما پرونده برای استیناف فرستاده شد.

وی ادامه داد: در عین حال کمیته انضباطی بدون توجه به رفتن پرونده برای استیناف دوباره حکم به تعلیق فعالیت‌های پیام داد و اعلام کرد که اقدامات لازم را برای فرستادن پرونده به کمیته استیناف توسط باشگاه پیام انجام نشده است که نسبت به حکم اعتراض کردیم و حکم تعلیق فعالیتهای باشگاه تعلیق شد.