صحت و سقم تعلیق پیام را نمی دانم

خداداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص تعلیق دوباره باشگاه پیام افزود: در مورد تعلیق دوباره فعالیت‌های تیم تنها از طریق خبرنگاران از این موضوع اطلاع پیدا کردم و در مورد درستی یا ندرستی خبر بی اطلاعم.

سرمربی تیم ابومسلم خراسان خاطرنشان کرد: در مورد جزئیات این خبر بی اطلاعم و فقط پرونده طلب چمنیان، سرمربی سابق تیم دوباره به جریان افتاده است.

در پی عدم اجرای حکم صادره کمیته انضباطی در خصوص پرونده مطالبات برخی از عوامل تیم فوتبال پیام خراسان و مطابق ماده 70 آئین نامه انضباطی تا اطلاع ثانوی فعالیت‌های این باشگاه به حالت تعلیق درآمده است.