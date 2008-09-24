دو بازیکن به ترکیب علم و ادب سایپا مشهد اضافه شد

مهدی علی یارحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص وضعیت تیم افزود: تصمیم داریم دو بازیکن جدید به ترکیب تیم اضافه کنیم در حالی که بازیکنان فعلی تیم شایستگی خود را تاکنون به نمایش گذاشتهاند.
وی ادامه داد: اضافه شدن این دو بازیکن برای رفع مشکل مصدومیت و محرومیتهای سایر بازیکنان است.
یارحسینی با اشاره به بازیهای نیم فصل دوم گفت: در نیم فصل دوم بازیها حساستر خواهد بود و ما هم در انتهای جدول باید تلاش زیادی برای رهایی از این مکان بکنیم.
وی همچنین از انتخاب حمید بی غم به عنوان سر مربی تیم خبر داد و گفت: پس از بررسیهای انجام شده حمید بیغم به واسطه آشنایی و حضور چند سالهاش در علم و ادب، به عنوان سرمربی تیم انتخاب شد.
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