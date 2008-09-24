به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر عبدالرحیم قنوات امروز در همایش اخلاق، آزادی، عدالت در مکتب علی(ع) در تالار فردوسی جهاد دانشگاهی برگزار شد، اظهار داشت: آزادی به مفهومی که امروزه در علوم اجتماعی یا سیاسی مطرح است، در تاریخ مطرح نبوده است و این مسئله به دلیل وجود حکومت‌هاست .

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی افزود: در دورانی که حضرت علی(ع) خلافت را به دست گرفتند، شرایط اجتماعی و سیاسی نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر شده بود، در این شرایط با آن که امام هدف انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی را داشت اما توفیق چندانی نیافت.

استاد گروه تاریخ و تمدن دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در بیان برخورد امام با مخالفان فعال اظهار داشت: حضرت علی(ع) اعتقاد داشت در برخورد با مخالفان فعال نباید افراط کرد و به حقوق زندانیان و محکومین احترام می گذاشت.

وی تصریح کرد: دولت امام در خصوص آزادی همراهان امام برای شرکت در جنگ نسبت به خلفای پیش از خود بسیار متفاوت عمل می‌کند و کارنامه بسیار متفاوتی را عرضه می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی ابراز داشت: با این وجود وقتی به تاریخ رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که حضرت علی(ع) برنده اصلی است.

وی اظهار داشت: عدل علی کار را برای حکمرانان بعدی بسیار دشوار ساخت و در همین راستا، نهج‌البلاغه شکل گرفت چرا که بیشتر خطبا، نامه‌ها و کتبات امام در نهج‌البلاغه مربوط به دوران حکومت ایشان است.

وی افزود: به بیان دیگر نهج‌البلاغه یک مانیفست اصلاح طلبی در اسلام است که همیشه مورد استناد بوده و هست و می‌توان مفاهیم بلند موجود در نهج‌البلاغه را برای حرکت‌های مثبت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح کرد.

وی با بیان این مشکل اصلی جامعه امروز درباره امام علی(ع) نشناختن ایشان و حکومت ایشان است افزود: در دیدگاه حضرت علی(ع) اصل حکومت نیست بلکه اصل رسیدن به اهداف حکومت است.