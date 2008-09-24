شهرک صنعتی سنگ در مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی غروب سه شنبه در جمع اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن مازندران و روسای بانک های مازندران در ساری افزود: معادن غنی صنایع سنگ های قیمتی در استان در صورت فعال شدن می تواند موجبات اشتغال فراوان را در استان فراهم آورد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های کلان استان، توسعه صنعت و معدن بوده و در سلسله جبال مرکزی البرز در اراضی بلامعارض معادن سنگ های قیمتی بسیاری ایجاد خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه در پی حل بیکاری جوانان جویای کار در استان هستیم، تصریح کرد: بخش عمده بیکاران استان با توسعه صنایع و معادن در مازندران مشغول به کار خواهند شد.

کریمی با بیان اینکه افزایش تراکم کشت و توسعه صنایع تبدیلی اولویت دیگر تصمیم گیران استان برای حذف بیکاری های کاذب در استان است، یادآور شد: طرح آمایش صنعت و معدن کشور در افق دراز مدت اثرات مثبتی را برای مازندران به همراه خواهد شد.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران با اعلام این مهم که متولیان صنعت و معدن استان در موفق بودن طرح آمایش صنعت و معدن نقش اساسی و کلیدی ایفاء می کنند، گفت: درصدد هستیم با همکاری بانک های متولی صنعت و معدن، سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش دهیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه بانک ها باید روند اعطای تسهیلات به صنایع و معادن استان را تسریع کنند خاطر نشان کرد: بانک ها موانع پرداخت تسهیلات برای صاحبان صنایع که از معتمدین هستند را کاهش دهند.

در ادامه مسئولان واحدهای صنعتی و معدنی مازندران و انجمن های عضو خانه صنعت و معدن مازندران هر کدام در سخنان جداگانه ای به بیان مشکلات، تنگناها و چالش های پیش روی صنایع خود پرداخته و خواستار توجه جدی تر مدیران ارشد استان به صنایع و معادن مازندران شدند.