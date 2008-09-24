نیمی از هنرمندان آملی تحت پوشش بیمه هنرمندان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین جوادی شامگاه سه شنبه در مراسم ضیافت افطاری هنرمندان آملی در سال مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی ارشاد اسلامی آمل اظهار داشت: این مراسم با هدف ایجاد وحدت و همدلی بیشتر میان هنرمندان این شهرستان انجام می شود.

وی کمبود فضای کاری برای هنرمندان آملی را از مشکلات موجود آنان در این شهرستان خواند.

جوادی خاطر نشان کرد: با تکمیل کامل مجتمع خانه جوان برخی از مشکلات کمبود فضاهای هنری هنرمندان آملی برطرف خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل بیان داشت: مراسم ضیافت افطاری هنرمندان این شرستان هرساله برگزار می شود.

به مناسبت ایام لیالی پرفیض قدر جمعی از هنرمندان رشته های مختلف هنری شهرستان آمل در ضیافت افطاری ارشاد گردهم آمدند.