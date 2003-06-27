دستگاههاي اجرايي به بهانه وجود ستادمبارزه باموادمخدر مسووليتي به عهده نمي گيرند

حسن محبتي مشاور رئيس سازمان بهزيستي كشوردرجشنواره فرهنگي ،هنري مبارزه با مواد مخدر به خبرنگار مهر گفت : در صورتي كه هر معتاد روزانه 5/1 گرم ماده مخد رمصرف كند، سالانه 748 تن مواد مخدر در كشور مصرف مي شود كه باتوجه به مصرف 200 تن مواد مخد ر به صورت تفنني سالانه نزديك به هزار تن ماده مخدر در ايران مصرف مي شود كه معاد ل 30 درصد مواد مخدر توليد شده درافغانستان است .

وي افزود : وجود اين حجم عظيم مواد مخدر در كشور آينده سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي كشور را به خطر مي اندازد و رفع اين معظل بزر گ تنها با همكاري همه سازمانهاي دولتي و غير دولتي امكانپذير است .

محبتي افزود : تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر در كشور موجب شده كه دستگاههاي اجرايي ديگر در اين زمينه مسئوليتي نداشته باشند و اين خود عامل ناموفق بودن ما در مبارزه با اعتياد در كشور است .

وي ادامه داد: سازمان بهزيستي كشور با احداث 88 مركز درمان سرپايي معتادان و 12 مركز درمان اجتماعي در كشور تلاش خود را براي مبارزه با اعتياد در كشور آغاز كرده است اما هنور برنامه جامع و مشخصي براي درمان و پيشگيري از اعتياد در كشور وجود ندارد.

گفتني است جشنواره فرهنگي ،هنري مبارزه با مواد مخدر همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر 4 تا 12 تيرماه با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي ، وزارت آموزش و پرورش ، سازمان تربيت بدني و ستاد مبارزه با مواد مخدر درورزشگاه شهيد شيرودي برگزارشد .