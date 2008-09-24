روان شدن ترافیک تهران نیازمند همکاری دولت است

محمدحسین مقیمی در خصوص نحوه همراهی دستگاههای دولتی با شهرداری تهران به خبرنگار مهر گفت: قطعا اگر دستگاههای دولتی با مدیریت شهری همکاری لازم را نداشته باشند نمی توان انتظار داشت که ترافیک تهران روان شود.

وی در ارتباط با استفاده از اتوبوسهای دولتی برای تسهیل در جابجایی مسافران در هفته اول مهر ماه که از سوی شورای شهر و شهرداری تهران پیشنهاد شده بود ، افزود: این انتظار وجود دارد که در صورت امکان ، دستگاههای دولتی با ورود اتوبوسهای خود به خیابانهای شهر تهران نسبت به جابجایی شهروندان اقدام کنند تا از این طریق به کمک مدیریت شهری آمده باشند.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس همچنین بر انجام تعهدات ستاد تبصره 13 در قبال شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: با ورود اتوبوسهای دولتی به خیابانهای پایتخت ، قطعا ظرفیت جابجایی مسافر افزایش یافته و این امر می تواند به کاهش ترافیک منجر شود.



مقیمی تصریح کرد: عدم همکاری دستگاهها و نهادهای متولی با مدیریت شهری باعث تشدید گره های ترافیکی و در نتیجه اتلاف وقت شهروندان خواهد شد.