آمریکا هیچ نیروی بیشتری برای اعزام به افغانستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "رابرت گیتس" که در برابر گروهی از اعضای سنای آمریکا شهادت می داد با بیان این مطلب افزود: نزدیکترین تاریخ برای آنکه کشورش این نیروها را برای حضور در افغانستان در اختیار داشته باشد بهار یا تابستان سال 2009 خواهد بود.

وی تصریح کرد: از این رو هم اکنون تمرکز باید روی گسترش ارتش افغانستان باشد.

گیتس ادامه داد:" سال گذشته مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به این مسئله اشاره کرد که در افغانستان باید آنچه را که می توانیم انجام دهیم ."

وی افزود:" البته با توجه به تحولات مثبت در عراق و انتظار کاهش های بیشتر در سال آینده فکر می کنم احتمال این وجود دارد که در ماههای آتی آنچه را که باید در هر دو کشور انجام دهیم، از طریق نظامی محقق کنیم."

وزیر دفاع آمریکا روز گذشته نسبت به افزایش شمار زیادی از نیروها درافغانستان محتاطانه رفتار کرد.

شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از کمتر از 21 هزار نفر در دو سال گذشته به بیش از 31 هزار نفر در سال جاری رسیده است.