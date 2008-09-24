مسجد نماد اتحاد و همبستگی در میان ملتهای مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار شب گذشته در اولین نشست اعضای هیئت امنای مساجد سنندج اظهار داشت: مسجد نماد وحدت و همبستگی در میان مسلمانان است و به همین دلیل امروز تمامی توطئه های دشمنان برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان متوجه مساجد است.

وی ادامه داد: مساجد در دین مبین اسلامی نه تنها مکانی برای عبادت و بندگی خداوند بزرگ است بلکه پایگاهی است اجتماعی که مسلمانان در کنار همدیگر با هم بودن را تجربه می کنند.

استاندار کردستان عنوان کرد: امروز دنیای استکبار به اهمیت و نقش مساجد در میان مسلمانان پی برده و تمامی توطئه های شیطانی خود را بر روی حمله به این نهاد مقدس قرار داده و از هیچ کوششی برای ضربه زدن به آن پرهیز نمی کند.

نجار خطاب به اعضای هیئت امنای مساجد سنندج افزود: شما عزیزان دارای جایگاهی بس والا هستید و باید به نحوی مطلوب از اعتمادی که مردم به شما کرده اند به شکل احسن استفاده نموده و از هیچ کوششی برای رونق مساجد و پیگیر کمی ها و کاستی ها آنها دریغ نکنید.

وی بیان داشت: ما باید هوشیار بوده و اجازه ندهیم عده ای از خدا بی خبر در امور مساجد دخالت کرده و آنها را از مسیر اصلی خود خارج سازند.

استاندار کردستان با اشاره به توطئه های دنیای استکبار در مقابل ملتهای مسلمان یادآور شد: امروز کشورهای مستکبر از بیداری ملتهای مسلمان هراس داشته و از دسیسه مذهب علیه مذهب بهره می گیرند.

وی به فتاوای صادر شده بی اساس اخیر اشاره کرد و گفت: ایجاد تفرقه و دادن فتاوای بی پایه و اساس نتیجه شیطنت های دشمنان است و ملتهای مسلمان باید با هوشیاری در مقابل این توطئه ها ایستادگی نمایند.

نجار خاطرنشان کرد: گروه طالبان را آمریکاییان حمایت نموده و کار را به جاری رساندند که در نتیجه اقدامات آنها دین اسلام را خشن معرفی نمایند ولی خوشبختانه امروز این توطئه به خود آنها برگشته و امیدواریم که در سایه وحدت ملتهای مسلمان بتوانیم همچنان در مقابل این همه دسیسه شیطانی مقابله کنیم.

در ادامه این جلسه نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در سخنان خود به جایگاه و نقش مساجد در میان مسلمانان اشاره نمود و از همه مردم استان خواست که همچنان با حضور خود در مساجد از این پایگاه عظیم دینی و اجتماعی محافظت نمایند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز هدف از برگزاری این نشست را توجیه هئیت امنای مساجد سنندج خواند و افزود: حفظ وحدت و ایجاد زمینه های مناسب عمل به احاکم شرعی از جمله دیگر اهداف برنامه این نشست به شمار می رود.

اولین نشست اعضای هیئت امنای مساجد سنندج به همت سازمان اوقاف و امور خیریه استان و مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد.