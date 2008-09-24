لغو نشست 1+5 / مخالفت روسیه با یکجانبه گرایی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "آندره نسترنکو" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه سه شنبه شب در دیدار کوتاهی با خبرنگاران اعلام نمود که مسکو ضرورتی برای دیدار فوری 1+5 پیرامون برنامه هسته ای ایران نمی بیند که امریکا بر برگزاری آن اصرار دارد.

نسترنکو گفت: "اکنون فرصتی مناسب برای کار دیپلماسی وجود دارد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که حرف آن در "امور هسته ای" تعیین کننده است، این را تایید می کند. بدین ترتیب، ما هیچ فوریتی که لازم باشد در اوج هفته ای پرکار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همه چیز را رها کرده و سریعاً برای بررسی برنامه هسته ای ایران دیدار کنیم، نمی بینیم".

وی با اشاره به موضع اخیر "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه مبنی بر پرهیز از اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران، اضافه کرد که اکنون مسائلی مهمتری از جمله افغانستان و درگیری در مرز افغانستان-پاکستان وجود دارند، اما همپیمانان و شرکای غربی ما به دلایلی، عجله ای برای بررسی دسته جمعی این مشکل ندارند.

نسترنکو خاطر نشان نمود که روسیه آماده کار در افغانستان است، اما "به اصرار واشنگتن فعالیت شورای روسیه- ناتو که در آن مشکل افغانستان از موضوعات محوری است، متوقف شده است ".

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: "آمریکا با تعلیق کار چندین همایش چندجانبه پیرامون مسائل مختلف، در تلاش است تا دیدار فوری 1+5 درباره مسئله ایران را برگزار نماید . هرچند که بین ما اختلاف نظراتی تاکتیکی وجود دارند اما قدر مسلم ما پایبند به تمامی توافقات موجود پیرامون ایران هستیم و به تلاش خود برای دستیابی به اهداف مشترک ادامه می دهیم".