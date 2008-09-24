آمریکا عامل نا آرامی در بولیوی است/ تاکید بر رابطه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اوا مورالس که روز سه شنبه در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد آمریکا را به قصور در محکوم کردن اقدامات تروریستی متهم کرد.

وی گفت که آمریکای لاتین اقدامات تروریستی را محکوم می کند، اما ایالات متحده در این باره اقدامی صورت نمی دهد.

رئیس جمهوری بولیوی در ادامه سخنرانی خود کاپیتالیسم را دشمن بشریت توصیف کرد و به ارائه چند راهکار برای بهبود وضعیت بشریت پرداخت.

پایان کایپتالیسم و محکومیت جنگ از جمله راهکارهایی بودند که وی برای بهبود زندگی بشریت به رهبران جهان پیشنهاد داد.

مورالس به سبب تائید مجدد حکومتش از سوی شهروندان بولیویایی در همه پرسی این کشور از آنها قدردانی کرد.

وی همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران تاسیس "اتحادیه آمریکای لاتین" متشکل از 12 کشور این منطقه را که در ماه مه صورت گرفت مورد ستایش قرار داد و گفت که این گروه می تواند عاملی امید بخش برای تمامی بشریت باشد و درعین می تواند جایگزینی برای سازمان کشوری آمریکایی باشد، گروهی که متشکل از 35 کشور قاره آمریکاست و دفتر آن در واشنگتن است.

رئیس جمهوری بولیوی در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین روابط کشورش با ایران را مهم توصیف کرد و ایران را کشوری توصیف کرد که دارای مردم و نظام سیاسی توسعه یافته است.