جامعه جهانی تهدیدات اسرائیل علیه لبنان را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، میشل سلیمان همچنین بر ضرورت کمک جامعه بین المللی به آزادسازی اراضی اشغالی لبنان، توقف نقض حریم هوایی لبنان از سوی اسرائیل و دستیابی به تمامی نقشه های اماکن مین گذاری شده در جنوب لبنان تاکید کرد.

سلیمان در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: عناد و سرسختی اسرائیل و پافشاری آن بر اشغالگری و تجاوز و نیز عدم اطاعت از تصمیمات شورای امنیت، لبنان را بر آن داشت تا به موازات فعالیت دیپلماتیک به گزینه های مشروع دیگر تکیه کند. لذا با کمک ملت، ارتش و مقاومت توانست در سال 2000 اسرائیل را وادار به عقب نشینی از بیشتر اراضی لبنان کند و در سال جاری نیز توانست با کمک سازمان ملل متحد اسرای لبنانی را از زندان ها و بازداشتگاه های اسرائیلی آزاد کند.

رئیس جمهوری لبنان در ادامه بر ضرورت مبازره با تمامی اشکال تروریسم و حفظ امنیت داخلی لبنان تاکید و تصریح کرد: سرویس های امنیتی لبنان در راستای تلاش برای مبارزه با تروریسم اسرائیل توانست رئیس یک گروه مرتبط با اطلاعات اسرائیل را شناسایی کند.

وی همچنین ضمن تاکید بر پایبندی لبنان به برقراری صلح پایدار و فراگیر و نیز طرح صلح عربی خواستار عقب نشینی اسرائیل از اراضی عربی و تشکیل کشور مستقل فلسطین در خاک فلسطینی شد.

وی افزود: لبنان از مشکلات فلسطین رنج دیده است و همواره از هزاران آواره فلسطینی استقبال کرده است.

سلیمان با بیان اینکه مخالفت با اسکان آوارگان فلسطینی عنصر اساسی توافق لبنانی ها به شمار می رود، گفت: لبنان اسکان فلسطینیان در لبنان را رد می کند چرا که این امر بر خلاف حق بازگشت آوارگان است.