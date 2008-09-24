جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 3 مهرماه مصادف با 23 ماه مبارک رمضان چندین برنامه در حوزه اجتماعی برگزار می شود که به شرح زیر است:

بهره برداری ازادامه بزرگراه صیاد شیرازی

بهره برداری ازادامه بزرگراه صیاد شیرازی امروز ساعت 10 صبح با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران در میدان سبلان ، بزگراه صیاد شیرازی شمال به جنوب برگزار می شود.

نشست خبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی

این برنامه امروز ساعت 10 صیح با حضور مدیر عامل این سازمان برگزار می شود.

مصاحبه مطبوعاتی رئیس سازمان بیمه نیروهای مسلح (کوثر)

ابن برنامه امروز ساعت 10 صبح در میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند پلاک 10 برگزار می شود.