زندگینامه رئیس کل جدید بانک مرکزی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در حکمی محمود بهمنی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد. در متن حکم دکتر محمود احمدی نژاد آمده است : با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با استناد به مصوبه مورخ 30/6/87 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب این حکم به سمت «رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می شوید.

در بخش دیگری از این حکم تاکید شده است : انتظار دارد با به کارگیری همکارانی مومن، متعهد، خلاق و کارآمد و با برنامه ریزی دقیق در جهت روان سازی و کارآمد نمودن نظام بانکی و پولی کشور و مراقبت در استخراج آمار دقیق و شاخص های کلان اقتصادی و با اعمال سیاست های پولی کشور و نظارت بر عملکرد بانک ها همچنین با تلاش در ترویج و نهادینه نمودن سنت ارزشمند و اسلامی قرض الحسنه و حمایت از توسعه سرمایه گذاری مولد و پشتیبانی از صادرات، صیانت از منافع و نظام بانکی کشور در عرصه های بین المللی شرایط لازم را جهت حفظ و ارتقاء ارزش پولی ملی و نیز رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم آورید.

رئیس جمهور در پایان اظهار امیدواری کرده است : با توکل به خداوند متعال و با تلاش بی وقفه و خالصانه و همکاری مدیران و کارکنان متعهد و متخصص در بانک مرکزی و سایر بانک ها و ضمن توجه به اصول چهارگانه دولت اسلامی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی معنوی و مادی کشور در انجام وظایف محوله موفق باشید.

سوابق علمی و اجرایی و تالیفات وی به شرح ذیل است:

مدرک تحصیلی

لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری

فوق لیسانس مدیریت بانکداری

دکترا مدیریت بازرگانی

اهم مشاغل در بانک

معاونت شعبه ممتاز بازار

معاونت اعتبارات کل بانک ملی

ریاست اعتبارات کل بانک ملی

ریاست اداره سرمایه گذاری بانک ملی

ریاست اداره سازمان و روشها بانک

مدیر امور معاملات وتسهیلات و بررسی طرحها

عضو هیئت مدیره بانک ملی از تاریخ 20/9/1379 لغایت 22/7/1386 و تحت نظر داشتن امور اعتباری و بررسی طرح ها و نظارت ، اطلاعات اعتباری ، حقوقی و دعاوی و اداره امور استان های کشور

عضو هیئت مدیره شرکت های تحت پوشش به نمایندگی بانک ملی منجمله شرکت سرمایه گذاری ، آزادراهها ، لاستیک کرمان ، چاپخانه بانک ملی و ...

تالیفات

کتاب بانکداری داخلی 1

کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی )

اصول بانکداری

سابقه تدریس در دانشگاه ها

17 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دوره های مدیریت میانی و عالی بانک.