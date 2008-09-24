به گزارش خبرنگار مهر، "همشهری" در صفحه سینما میپردازد به مروری بر آثار برتر سینمای جنایی به انتخاب تایمز و مطلبی درباره همکاری ناامیدکننده پاچینو و دنیرو در "قتل عادلانه". برگزاری شش جشنواره سینمایی در کشور، گشایش نمایشگاه "السابقون"، برنامههای شهرداری در هفته دفاع مقدس، برگزاری جشنواره سحریخوانی ایرانی، ساخت تله فیلم "فراموشی سبز" و اخباری کوتاه از علیرضا شجاعنوری، خسرو سینایی، مسعود کیمیایی و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با غلامرضا مشعشعی از خوشنویسان و شکستهنویسان بنام کشور. گزارشی از آخرین روزهای برگزاری نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، پایان فیلمبرداری "حریم"، استقبال از سمفونی مولانا در اروپا، نسخه تازهای از فیلم "راشومون" در دست تهیه، نشان شوالیه لهستان برای خسرو سینایی، تقدیر از عوامل فیلم "فرزند خاک" در هفته دفاع مقدس و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
"جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به ارزیابی سینماگران از حضور فیلمهای ویدئویی در جشنواره فجر، تغییر ترتیب پخش مجموعههای رمضان، ورود نسخه قاچاق "قرنطینه" به بازار و گپی با اسماعیل فلاحپور کارگردان "زمانی برای پشیمانی". گفتگو با هوشنگ جاوید درباره موسیقی مذهبی ایرانی در صفحه گفتگو، گزارش پشت صحنه مجموعه "زمانی برای پشیمانی" در صفحه رادیو و تلویزیون و حرفهای رئیس مرکز هنرهای نمایشی و معرفی برنامههای امروز شبکههای صدا و سیما در صفحه فرهنگ و هنر منعکس شده است.
"اعتماد ملی" در صفحههای هنر میپردازد به گفتگو با عزتالله و مجید انتظامی در آستانه اجرای سوئیت سمفونی "این فصل را با من بخوان"، در رثای نمایشگاه پوستر تهران- سیاتل، گفتگو با لیلی گلستان به بهانه 20 سالگی گالری گلستان و چند یادداشت. کنسرت مشترک کلهر و علیزاده در تهران، نشان شوالیه لهستان برای خسرو سینایی، اتمام مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر فجر، توقف تنها جشنواره موسیقی ایرانی، گپی با اکبر زنجانپور و اخبار کوتاه در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به تلاش فیلمها برای رسیدن به جشنواره فجر، صادر نشدن پروانه ساخت "شریک" کیمیایی، اعلام آخرین مهلت شرکت در جشنواره فیلم شهر، نشان شوالیه لهستان بر سینه خسرو سینایی، کنسرت مشترک کلهر و علیزاده در سال آینده، کلید خوردن تله فیلم "درس عاشقانه"، معرفی نماینده فلسطین به اسکار، چند یادداشت و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به مروری بر کارنامه ابراهیم حاتمیکیا به بهانه اکران "دعوت". مطلبی درباره مضامین مشابه در مجموعههای ماه رمضان، معرفی نماینده ایسلند به اسکار، تکذیب صدور پروانه ساخت فیلم "شریک" و نشان شوالیه لهستان برای خسرو سینایی در صفحه پایانی آمده است.
"جوان" در صفحه ادب و هنر میپردازد به گفتگو با احمد میرعلایی تهیهکننده "فرزند خاک"، گپی با مهتاب نصیرپور و شبنم مقدمی بازیگران و یادداشتی از محمدرضا گوهری فیلمنامهنویس "فرزند خاک". افت و خیزهای سینمای دفاع مقدس طی 26 سال، انتقاد محرمانه ضرغامی از رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما، هجدهمین حضور "خورشید کاروان" بر صحنه، کلید خوردن "اخراجیها 2" بعد از عید فطر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.
"کارگزاران" در صفحه تجسمی میپردازد به مطلبی درباره پولاک، موندریان و طبیعت، درباره زندگی و هنر جورجیا اوکیف و اخبار کوتاه. مطلبی درباره "روایت فتح" و سیدمرتضی آوینی، نامه سرگشاده اعضای گروه "روایت فتح" و یادداشتی بر برگزاری جشن خانه سینما در صفحه سینما و واکنش حسین فرحبخش به اظهارات سیدضیاء هاشمی، ادامه واکنشها به مقررات جشنواره فجر، بزرگداشت مهرداد فخیمی در سالروز تولدش، تکذیب صدور پروانه ساخت "شریک" کیمیایی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
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